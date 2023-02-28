"Золотий батон - вид зсередини": фото будинку путіна "порвали" мережу (фото)

Спочатку резиденція путіна на Валдаї мала здоровий вигляд

Журналісти-розслідувачі вперше дісталися місць, де проводять час путін зі своєю коханою ексгімнасткою кабаєвою. Фотографії будинків, які путін подарував кабаєвій вже облетіли мережу, проте на пильну увагу заслуговують інтер'єри й його особистої резиденції.

"Телеграф" зібрав добірку найкрінжовіших інтер’єрних рішень путіна в його улюбленому стилі "дорого-багато".

Примітно, що, за даними журналістів, спочатку резиденція путіна на Валдаї мала дуже здоровий вигляд, але, мабуть, не диктаторська ця справа жити в будинку в якомусь стилі хай-тек. Царю подавай "як в Ермітажі".

"Декор виглядав дуже сучасно, це було щось на зразок хайтека. І президенту не сподобалося. "А як би ви хотіли?" — запитали його. "Як у Петербурзі", — задумавшись відповів президент. Після від’їзду всі почали думати, що це І вирішили, що "як у Петербурзі" — це як в Ермітажі", — вказується в статті журналістів.

Безперечною родзинкою всього цього "колгоспного" інтер’єру є місце, яке називають "погребок".

Як любить путін — все в золоті.

"Зважаючи на все, золото з російських резервів у надійному місці, Набіулліна може не хвилюватися. І здається, я знаю, звідки Янукович спер той свій золотий батон", — зауважують у мережі.

У мережі це фото вже стало найбільш обговорюваним.

Але це лише одна кімната в цій гігантській резиденції. Не менш пафосно виглядають інші.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в росії побудували секретну залізницю для путіна.

Також ми повідомляли про те, що путіну поставили персональну ППО.