"Золотой батон - вид изнутри": фото дома путина "порвали" сеть (фото)

Изначально резиденция путина на Валдае имела весьма здравый вид

Журналисты-расследователи впервые добрались до мест, где проводят время путин со своей возлюбленной экс-гимнасткой кабаевой. Фото "царских" подарков российского диктатора уже облетели сеть, однако пристального внимания заслуживают интерьеры и его личной резиденции.

"Телеграф" собрал подборку самых кринжовых интерьерных решений путина в его любимом стиле "дорого-богато".

Примечательно, что, согласно данным журналистов, изначально резиденция путина на Валдае имела весьма здравый вид, но, видимо, не диктаторское это дело жить в доме в каком-то стиле хай-тек. Царю подавай "как в Эрмитаже".

"Декор выглядел очень современно, это было что-то вроде хайтека. И президенту не понравилось. "А как бы вы хотели?" — спросили его. "Как в Петербурге", — задумавшись ответил президент. После отъезда все стали думать, что это значит. И решили, что "как в Петербурге" — это как в Эрмитаже", — указывается в статье журналистов.

Несомненной изюминкой всего этого "колхозного" интерьера является место, которое называют "погребок".

Как любит путин — все в золоте.

"Судя по всему, золото из российских резервов в надежном месте, Набиуллина может не волноваться. И кажется, я знаю, откуда Янукович спер тот свой золотой батон", — подмечают в сети.

В сети это фото уже стало самым обсуждаемым.

Но это всего лишь одна комната в этой гигантской резиденции. Не менее пафосно выглядят и остальные.

Напомним, ранее мы писали о том, что в россии построили секретную железную дорогу для путина.

Также мы сообщали о том, что путину поставили персональную ПВО.