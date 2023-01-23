Путину поставили персональную ПВО: фото и рассказ очевидца

Несколько недель назад на Валдае тоже появился ЗРПК "Панцирь-С1"

Пока в москве на крыши зданий министерств и ведомств вокруг кремля кранами поднимают системы ПВО для защиты от неких украинских дронов, ЗРПК "Панцирь-С1" обнаружили в еще одном неожиданном месте в российской глубинке. Речь идет о резиденции президента рф владимира путина на Валдае.

Об этом российский сообщает Telegram-канал "Агентство. Новости", который делает вывод, что путину и его близким приставили персональную ракетную установку, ведь других объектов для охраны, кроме резиденции, здесь просто нет.

Издание напомнило, что кроме зданий в центре российской столицы, установки ПВО были замечены и на небольшом отдалении от подмосковного Рублевского шоссе, где живет российская элита.

А тем временем житель города Валдай Новгородской области выслал в редакцию снимок, сделанный в деревне Ящерово на прошлой неделе, – на нем расчет комплекса ПВО, который, по словам автора, был размещен в поселении "несколько недель назад". На фото изображен комплекс "Панцирь-С1". Такие же в последние дни были замечены в центре москвы и в подмосковье.

Фраза "несколько недель назад" может свидетельствовать о том, что система ПВО появилась в Ящерово вскоре после атаки приписываемых ВСУ дронов на российские военные аэродромы в глубине страны – первая атака на авиабазы под Рязанью и в Энгельсе Саратовской области была 5 декабря.

ПВО у резиденции путина на Валдае

"Агентство" поговорило с автором снимка и удостоверилось в подлинности информации. Жители Ящерово и соседних сел, с которыми связалось издание, подтвердили размещение комплекса ПВО на Валдае. По словам одного из собеседников, комплекс не стоит без дела – он находится на боевом дежурстве, как минимум трое военнослужащих постоянно находятся рядом, антенна РЛС вращается.

Напомним, что на постоянных "хлопков" в разных городах россии, местные власти решили усилить безопасность воздушного пространства непосредственно над москвой. И дивизион новейших российских ЗРК С-400 был замечен между Лосиным островом и Сокольниками.