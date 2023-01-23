Путіну поставили персональну ППО: фото та розповідь очевидця

Декілька тижнів тому на Валдаї теж з’явився ЗРПК "Панцир-С1"

Поки в Москві на даху будівель міністерств і відомств навколо кремля кранами піднімають системи ППО для захисту від таких собі українських дронів, ЗРПК "Панцир-С1" виявили ще в одному несподіваному місці в російській глибинці. Йдеться про резиденцію президента рф володимира путіна на Валдаї.

Про це російський повідомляє Telegram-канал "Агентство. Новости", який робить висновок, що путіну та його близьким приставили персональну ракетну установку, адже інших об’єктів для охорони, крім резиденції, тут просто нема.

Крім будівель в центрі російської столиці, установки ППО були помічені і на невеликому віддаленні від підмосковного Рубльовського шосе, де живе російська еліта.

А тим часом житель міста Валдай Новгородської області надіслав до редакції знімок, зроблений у селі Ящерове минулого тижня – на ньому розрахунок комплексу ППО, який, за словами автора, був розміщений у поселенні "кілька тижнів тому". На фото зображено комплекс "Панцир-С1". Такі ж останніми днями були помічені в центрі москви і в підмосков’ї.

Фраза "кілька тижнів тому" може свідчити про те, що система ППО з’явилася в Ящеровому незабаром після атаки приписуваних ЗСУ дронів на російські військові аеродроми в глибині країни — перша атака на авіабази під Рязанню і в Енгельсі Саратовської області була 5 грудня.

ППО біля резиденції путіна на Валдаї

"Агентство" поговорило з автором знімка і переконалося у справжності інформації. Жителі Ящерова та сусідніх сіл, з якими зв’язалося видання, підтвердили розміщення комплексу ППО на Валдаї. За словами одного із співрозмовників, комплекс не стоїть без діла – він перебуває на бойовому чергуванні, як мінімум троє військовослужбовців постійно перебувають поруч, антена РЛС обертається.

Нагадаємо, що після постійних "бавовн" у різних містах Росії, місцева влада вирішила посилити безпеку повітряного простору безпосередньо над москвою. І дивізіон нових російських ЗРК С-400 був помічений між Лосиним островом і Сокольниками.