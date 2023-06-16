Экстрадиция Фирташа: суд принял новое решение по олигарху, оно не в пользу США

Австрийский суд вернул дело об его экстрадиции бизнесмена на круги своя

Австрийский суд возобновил слушания по экстрадиции в США украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Этот вопрос поднимается еще с прошлого десятилетия, а благодаря новому решению судей Америка может не увидеть подозреваемого на своей земле еще долго.

Об этом сообщает The Washington Post.

Так, сегодня, 16 июня, австрийский суд заявил, что вынес новое решение в деле Димитрия Фирташа, возобновив дело о его экстрадиции. Исходя из этого издание делает вывод, что таким образом суд принял решение в пользу Фирташа.

Дело в том, что теперь судьям в Вене придется заново рассматривать вопрос о том, можно ли отправить Фирташа в США. А это означает, что до окончания нового судебного процесса он останется в Австрии.

Напомним, что Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. Украинского бизнесмена обвинили в том, что он якобы с помощью взяток на общую сумму в $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии — для последующей продажи готовой продукции в США.

Сам Фирташ обвинений не признает и считает их сфальсифицированными по политическим причинам. При этом в феврале 2017 суд отклонил это довод как "недостаточно обоснованный" и постановил, что Фирташ может быть экстрадирован. Верховный суд Австрии оставил в силе это решение в 2019 году.

В то время министр юстиции Австрии одобрил экстрадицию, однако Фирташ это решение обжаловал, добиваясь возобновления слушания дела об экстрадиции в США. И теперь это ходатайство удовлетворено.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские силовики в 2023 году также взялись за Фирташа и уже предъявили ему подозрения. Следствие установило, что в течение 2016-2022 годов схемы бизнесмена нанесли ущерб бюджету Украины на 18 миллиардов гривен.