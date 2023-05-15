Силовики взялись за Фирташа: ему вручили подозрение, что стало причиной

Фирташ получил уведомление о подозрении в причастности к газовым схемам

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ, в отношении которого в Украине ввели санкции, получил уведомление о подозрении по делу о газовых схемах.

Как сообщают источники "Телеграфа", подозрение одиозный олигарх получил сегодня утром от Службы безопасности Украины и БЭБ.

По данным наших источников, в деле также фигурируют 8 топ-менеджеров компаний Фирташа. Всем им также сообщили о подозрении.

"С утра проходят обыски у руководителей фирм олигарха ("РГК", "Йє енергія") и облгазов", — отметили собеседники.

Правоохранители разоблачили схему, по которой подконтрольные Фирташу структуры закупали топливо у его же компании, но на самом деле получали 30% от объемов. Искусственный дефицит олигарх и его структурі покрывали за счет государственного газа, а деньги оседали в карманах Фирташа.

Источник "Телеграфа" сообщил, что действия олигарха нанесли ущерб бюджету Украины на 18 миллиардов гривен.

Санкции против олигарха ввели еще летом 2021 года. Они будут действовать три года.

Ранее "Телеграф" писал о том, как Фирташ пытается восстановить контроль над титановыми месторождениями в Украине.