Игра в поддавки: как Фирташ восстанавливает контроль над титановыми месторождениями

Юристы Дмитрия Фирташа через Днепропетровский окружной админсуд добились отмены приказа Госгеонедр о приостановке спецразрешения на разработку Малышевского месторождения Мотроновским ГОКом. И это только первый акт спектакля, роли в котором расписаны как для судей, так и для государственных чиновников.

Дмитрий Фирташ планомерно реализует сценарий возобновления контроля над Валки-Гацковским, Междуреченским и Малышевским титановыми месторождениями. Этот контроль он потерял из-за введения санкций СНБО. Но 3-летний период действия персональных санкций против одиозного миллиардера истекает уже через год. К тому времени Фирташ планирует через суды блокировать любую попытку государства передать конфискованные у него активы кому-то другому.

Судебный экшн

Окружные суды, Госгеонедра и компании Дмитрия Фирташа устраивают настоящий перфоменс для зрителей с заранее запрограммированным концом — победой олигарха в борьбе за восстановление контроля над титановыми месторождениями. Наиболее яркая часть спектакля проходит в судах — там с разной скоростью, но с одним результатом юристы Фирташа находят судей, которые становятся на сторону истцов.

Чтобы выиграть дело против Госгеонедр, юристы Фирташа забросали Киевский, Ровенский, Житомирский, Днепропетровский окружные административные суды исками от предприятий, разрабатывавших месторождения, пока спецразрешения не остановили Госгеонедра. Такую тактику юристы бизнесмена задействуют и в отношении других предприятий. Этим возмущено адвокатское сообщество, но на ход дел это никак не влияет.

Судятся ООО "Валки-Ильменит", ООО "Междуреченский горно-обогатительный комбинат", ООО "Мотроновский горно-обогатительный комбинат" и ЧАО "Ровноазот", конечным бенефициарным владельцем которых является Дмитрий Фирташ.

Комбинат по производству ильменитового концентрата

Интересно, что из всех окружных админсудов, куда обратились юристы бизнесмена еще в начале апреля, чтобы восстановить право на разработку месторождений, только судья Светлана Конева из Днепропетровского окружного админсуда удовлетворила заявление об обеспечении иска Мотроновского ГОКа и остановила действие приказа Госгеонедр "в части остановки ООО "Мотроновский горно-обогатительный комбинат" специального разрешения на пользование недрами № 3640 от 31.12.2004".

Житомирский окружной админсуд долго оставлял без рассмотрения иски предприятий Фирташа, но в мае судья Дмитрий Гурин таки открыл производство по административному делу по иску ООО "Валки-Ильменит" к Государственной службе геологии и недр Украины "о признании противоправным и отмене аналогичного пункта приказа". Предприятие борется за право разрабатывать Валки-Гацковское месторождение.

По данным реестра судебных решений, только Киевский окружной административный суд, в который обратились с коллективным иском предприятия Фирташа, оставил его без рассмотрения.

Добычу остановили, производство работает

Госгеонедра остановили действие спецразрешений комбинатам Дмитрия Фирташа 28 марта 2023 года из-за того, что сам он находится под персональными санкциями СНБО с июня 2021 года. Эти спецсанкции будут действовать три года.

В компании Group DF, контролирующей титановые активы бизнесмена, обращают внимание на то, что Дмитрий Фирташ давно подал в суд иск о незаконности санкций, введенных против него президентом Украины и СНБО. "Но суды постоянно откладываются и переносятся по просьбам юристов СБУ, которые представляют сторону ответчика. Очень вероятно, что судьи просто боятся принимать решения против СНБО и верховного главнокомандующего во время войны", — допускают в компании.

В Group DF называют решение Госгеонедр вредящим экономике Украины, поскольку оно приведет к остановке упомянутых ГОКов . "Это закончится остановкой предприятий, более тысячи работников в Иршанске Житомирской области и Вольногорске Днепропетровской области останутся без работы, а города — без налогов. Это усложнит и без того тяжелую экономическую ситуацию в стране", — прогнозирует руководитель по корпоративным коммуникациям Group DF Олег Арестархов.

Долгое время "Крымский титан" Дмитрия Фирташа перерабатывал ильменит производства "Валки-Ильменит" и Междуреченского ГОКа. В декабре 2021 года Group DF была вынуждена продать это предприятие компании "Русский титан". "Ильменитовый концентрат, который производили наши ГОКи, поставлялся в Евросоюз и на внутренний рынок — государственному переработчику "Сумыхимпром". Речь идет исключительно о химическом титане, который используется для изготовления двуокиси титана, являющегося ингредиентом для изготовления белил и красок", — уверяет Арестархов.

"Валки-Ильменит" и Междуреченский ГОК прекратили добычу руды на запрещенных месторождениях в конце апреля, но запасы сырья на складах позволяют предприятиям заниматься его переработкой без остановки, говорят в компании. Если суды станут на сторону компании, это обезопасит коллективы комбинатов от простоя и вынужденной безработицы. "Если нет – предприятия будут остановлены. Государство от этого не выиграет. Это маленький, но очень яркий пример того, какая у нас не продуманная экономическая политика", — финализует Арестархов.

Разработка Валки-Гацковского и Междуреченского месторождений позволяла комбинатам Фирташа при благоприятной ценовой конъюнктуре ежегодно получать до 200 тыс. тонн ильменитового концентрата химического назначения в год.

Справедливости ради отметим, что металлический титан, который имеет, в частности, и военное назначение, должен был добывать Мотроновский ГОК Фирташа на Мотроно-Анновском участке Малышевского месторождения. Но с начала его разработки в 2015 году там так и не удалось построить ГОК и выпустить хотя бы тысячу тонн продукции. Впрочем, с Фирташа "скачали" на этот проект около $150 млн инвестиций под обещания, что ГОК будет ежегодно производить примерно 120 тыс. тонн ильменитового концентрата, 14 тыс. тонн — циркониевого и 20 тыс. тонн рутилового. Эти продукты используются в производстве керамики, электродов, авиа-, судо- и ракетостроении и представляют высокий интерес для будущих инвесторов.

Почему ОГХК интересуют месторождения Фирташа

Те же концентраты производит и государственная Объединенная горно-химическая компания (ОГХК). Поэтому недавно назначенный заместителем главы правления компании Димитрий Каландадзе положил глаз на месторождения, которые пока не могут разрабатывать компании Фирташа. Он рассказал "Телеграфу", что получение спецразрешений, за которые воюет Фирташ судах, помогло бы компании увеличить доходы, рассчитаться с долгами по зарплате и повысить стоимость компании накануне приватизации. "Мы, как государственная компания, безусловно, заинтересованы в освоении новых титановых месторождений, а именно Валки-Гацковского, Малышевского, Междуреченского. Это увеличит нашу ресурсную базу, обеспечит нам инвестиционную привлекательность, новые рабочие места и будет поддерживать экономическую стабильность в компании", — говорит Каландадзе. По его словам, в случае объявления конкурса Госгеонедр на эти месторождения и после согласования этих намерений с Фондом госимущества Украины ОГХК будет претендовать на получение указанных разрешений.

Заместитель главы правления ОГХК Димитрий Каландадзе

Новоназначенный заместитель главы правления ОГХК эксклюзивно добавил, что в компании работают над заключением новых контрактов для выхода на европейские и американские рынки. "В 2023 году мы планируем реализовать 170 тыс. тонн продукции на экспорт, за которую ожидаем получить $50 млн прибыли. Мы также закрыли всю задолженность за 2022 год по выплате заработных плат работникам", — сообщил Каландадзе.

В Фонде госимущества Украины (ФГИУ), управляющем ОГХК, "Телеграфу" рассказали, что запланировали продажу компании на открытом аукционе летом этого года. "Ожидаем, что в мае парламент примет законопроект, который позволит возобновить крупную приватизацию. В случае ее восстановления ФГИУ выставит ОГХК на приватизацию в третьем квартале", — сообщили в пресс-службе Фонда. Там же нам прокомментировали, что в случае, если Госгеонедра выставят на аукцион соответствующие спецразрешения, "компании из сферы управления ФГИУ примут участие в таких конкурсах". Нам не уточнили, какие именно, ведь в управлении ФГИУ, кроме ОГХК, находится Демуринский ГОК, конфискованный у российского бизнесмена Михаила Шелкова. Он может выпускать рутил, ильменит, цирконий, правда, в меньших объемах, чем ОГХК.

Кроме Фирташа, месторождения никому не достанутся?

Немногие обратили внимание на то, что Госгеонедра как раз приостановили, а не аннулировали спецразрешения на разработку месторождений компаниям Фирташа. "Телеграф" поинтересовался у ведомства, почему именно такое решение принято.

Глава Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах

Глава Госгеонедр Роман Опимах пояснил, что его служба в случае применения срочных спецсанкций против персоны вправе ввести лишь остановку спецразрешений. Выходит, если бы против Дмитрия Фирташа СНБО ввел бессрочные санкции, тогда Госгеонедра могли бы аннулировать спецразрешения на разработку месторождений. И здесь самое интересное. "Следует отметить, что в соответствии с частью шестой статьи 57 Кодекса Украины о недрах, остановка действия специального разрешения на пользование недрами не является основанием для прерывания срока его действия. Следовательно, правовые основания для выставления на конкурс или аукцион участков недр, предоставленных в пользование указанным выше недропользователям, сейчас отсутствуют", — объяснил "Телеграфу" Роман Опимах.

Это означает, что никакие другие переработчики титановых руд в Украине, а это ОГХК, Демуринский ГОК и частная ПКФ "Велта" не смогут посоревноваться за титановые месторождения Фирташа на открытом конкурсе. Такой сценарий заложил еще СНБО. Поэтому предприятиям бизнесмена осталось доиграть титановый экшн до 2024 года, когда санкции против предпринимателя прекратят свое действие.