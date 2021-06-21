Фирташ впервые отреагировал на введенные против него санкции СНБО

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ отреагировал на введение против него санкций СНБО.

Как сообщает Радио Свобода, комментарий Фирташа озвучил его адвокат Ленни Девис.

"Господин Фирташ не получил предупреждения и не имел возможности обжаловать обвинение в Совете безопасности", - сказал он.

По словам Девиса, поскольку его клиента не уведомили о решении СНБО, то и комментариев он давать не будет за исключением того, что Фирташ "категорически отрицает обвинения, которые, по его мнению, неверны".

Как сообщалось ранее, санкции против олигарха были введены 18 июня, причиной тому послужило то, что, как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, Фирташ участвовал в титановом бизнесе и занимался его поставками на военные предприятия РФ.

Кроме него под санкции попал и бизнесмен Павел Фукс, который уже заявил, что будет отстаивать свою репутацию в суде.