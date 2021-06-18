Обложенный санкциями бизнесмен Фукс собрался судиться с СНБО - подробности

Бизнесмен Павел Фукс отреагировал на решение СНБО о введении против него санкций. В частности, ему не понравилось, что секретарь Совета Алексей Данилов назвал его российским бизнесменом.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Я родился в Харькове, живу в Украине. Занимаюсь бизнесом и меценатством, плачу налоги", - написал он.

Также он напомнил, что с 2018 года находится в санкционном списке РФ.

Фукс прокомментировал слова Данилова о том, что санкции против него введены в связи с деятельностью компании "Голден Деррик".

"Я не имел и не имею никакого отношения к компании "Голден Деррик". Никогда", - написал он.

После этого он заявил, что обратится к украинским и международным судам, в которых намерен защитить свою репутацию.

Как сообщалось ранее, СНБО ранее ввел санкции против "криминальных авторитетов", после чего 12 людей из списка подали в суд на президента Владимира Зеленского.