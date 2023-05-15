Силовики взялися за Фірташа: йому вручили підозру, що стало причиною

Фірташ отримав повідомлення про підозру у причетності до газових схем

Український олігарх Дмитро Фірташ, щодо якого в Україні запровадили санкції,отримав повідомлення про підозру у справі про газові схеми.

Як повідомляють джерела "Телеграфу", підозру одіозний олігарх отримав сьогодні вранці від Служби безпеки України та БЕБ.

За даними наших джерел, у справі фігурують 8 топ-менеджерів компаній Фірташа. Всім їм також повідомили про підозру.

"З ранку відбуваються обшуки у керівників фірм олігарха ("РГК", "Йє енергія") та облгазів", — зазначили співрозмовники.

Правоохоронці викрили схему, за якою підконтрольні Фірташу структури закуповували паливо в його компанії, але насправді отримували 30% від обсягів. Штучний дефіцит олігарх та його структури покривали за рахунок державного газу, а гроші осідали у кишенях Фірташа.

Джерело "Телеграфу" повідомило, що дії олігарха завдали збитків бюджету України на 18 мільярдів гривень.

Санкції проти олігарха запровадили ще влітку 2021 року. Вони діятимуть три роки.

Раніше "Телеграф" писав про те, як Фірташ намагається поновити контроль над титановими родовищами в Україні.