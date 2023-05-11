Царьов та ще двоє: СБУ оголосила підозру колишнім нардепам

Усі троє підтримували російське вторгнення на територію України

Служба безпеки України повідомила про підозру у держзраді трьом колишнім народним депутатам від Партії регіонів. У результаті слідства було встановлено, що вони співпрацювали з росії після початку повномасштабної війни.

Йдеться про Олега Царьова, Дмитра Святаша та Ігоря Маркова. Нині вони ховаються на території країни-агресора. Про це сьогодні, 11 травня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що Царьов співпрацював з керівництвом Міноборони рф після російського вторгнення. Він передавав ворогові інформацію про наслідки ракетних ударів по Україні.

"Саме він передав окупантам докладні відомості про результати ракетного обстрілу Кременчуцького нафтопереробного заводу. Цю інформацію Царьов отримав від ще одного "регіонала" — Дмитра Святаша", — йдеться у повідомленні.

Слідчі з’ясували, що після 24 лютого 2022 року Святаш активно підтримував росію та кремль розглядав його як потенційного гауляйтера Харківщини. Він "зливав" окупантам дані про озброєння, час і напрямки руху підрозділів Сил оборони на території регіону. Він отримував розвіддані через свої "партійні" зв’язки на території Харківської області.

Ще одним підозрюваним став колишній нардеп-регіонал Ігор Марков. Він, як і двоє інших, виправдовував дії російських окупантів біля нашої країни. Відео з його провокаційними виступами неодноразово транслювалося російським телебаченням.

Злочинні дії Маркова були кваліфіковані за двома статтями – ст. 436 (пропаганда війни) та ст. 436-2 (виправдання російської збройної агресії).

Всім трьом фігурантам було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зазначається, що цим фігурантам вже було повідомлено про підозру у скоєнні інших злочинів. Так, наприклад, 2019 року Дмитру Святошу НАБУ оголосило про підозру у недекларуванні стану.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у лавах гауляйтерів у Запорізькій області відбулося поповнення. Одіозний міністр Януковича став "радником" у тимчасово окупованій росіянами області.