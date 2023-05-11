Царев и еще двое: СБУ объявила подозрение бывшим нардепам

Все трое поддерживали российское вторжение на территорию Украины

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в госизмене трем бывшим народным депутатам от Партии регионов. В ходе следствия было установлено, что они сотрудничали с рф после начала полномасштабной войны.

Речь идет об Олеге Цареве, Дмитрие Святаше и Игоре Маркове. Сейчас они скрываются на территории страны-агрессора. Об этом сегодня, 11 мая, сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что Царев сотрудничал с руководством Минобороны рф после российского вторжения. Он передавал врагу информацию о последствиях ракетных ударов по Украине.

"Именно он передал оккупантам подробные сведения о результатах ракетных обстрелов Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Эту информацию Царев получил от еще одного "регионала" – Дмитрия Святаша", — говорится в сообщении.

Следователи выяснили, что после 24 февраля 2022 года Святаш активно поддерживал россию и кремль рассматривал его как потенциального гауляйтера Харьковщины. Он "сливал" оккупантам данные о вооружении, времени и направлениях движения подразделений Сил обороны на территории региона. Он получал разведданные из-за своих "партийных" связей на территории Харьковской области.

Еще одним подозреваемым стал бывший нардеп-регионал Игорь Марков. Он, так же как и двое остальных, оправдывал действия российских оккупантов на территории нашей страны. Видео с его провокационными выступлениями неоднократно транслировалось по российскому телевидению.

Преступные действия Маркова были квалифицированы по двум статьям — ст. 436 (пропаганда войны) и ст. 436-2 (оправдание российской вооруженной агрессии).

Всем трем фигурантам было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Отмечается, что этим фигурантам уже было сообщено о подозрении в совершении других преступлений. Так, например, в 2019 году Дмитрию Святошу НАБУ объявило о подозрении в недекларировании состояния.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в рядах гауляйтеров в Запорожской области произошло пополнение. Одиозный министр Януковича стал "советником" во временно оккупированной россиянами области.