СБУ задержала во Львове бизнесмена, продававшего в рф элитные авто: "Телеграф" узнал имя
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 701
Украинский бизнесмен нашел способ торговать с россией во время войны
Бизнесмен из Львова поставлял элитные автомобили на территорию российской федерации, которую с начала полномасштабной войны покинули крупнейшие автопроизводители.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, он поставлял в страну-агрессор "Роллс-Ройсы" и "Майбахи".
По данным следствия, с августа прошлого года по март этого года подозреваемый переправил россиянам 45 автомобилей, стоимость которых превышает 3 миллиона евро.
Источники "Телеграфа" сообщают, что фигурант дела — Виталий Бобыр.
Бизнесмен покупал элитные автомобили в украинских салонах, после чего оформлял их на свои коммерческие структуры
Фигурант дела покупал элитные автомобили в украинских салонах, после чего оформлял их на свои коммерческие структуры. После этого по поддельным документам он переправлял транспортные средства через ЕС в беларусь, а уже оттуда на территорию рф.
В числе его заказчиков были представители топ-менеджмента кремлевского монополиста "Газпрома" и пропагандистского телеканала russia today.
Также следствие установило, что фигурант дела ранее проживал в россии, где у него по сей день есть свой бизнес.
Кроме того, подозреваемые подал в Государственную налоговую службу Украины заявление на возмещение НДС на общую сумму более 6 млн грн.
СБУ наложила арест на имущество всех участников сделки на общую сумму свыше 700 миллионов гривен. В них входят корпоративные права на 17 предприятий, свыше 50 нежилых производственных помещений в разных регионах Украины, десятки квартир в Киеве и Львове, почти три десятка земельных участков и более 40 элитных автомобилей.
Фигуранту дела сообщили о подозрении по трем статьям УК Украины.
Ранее "Телеграф" писал, что СБУ наложила арест на активы подсанкционного олигарха Вадима Новинского.