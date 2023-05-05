СБУ задержала во Львове бизнесмена, продававшего в рф элитные авто: "Телеграф" узнал имя

Украинский бизнесмен нашел способ торговать с россией во время войны

Бизнесмен из Львова поставлял элитные автомобили на территорию российской федерации, которую с начала полномасштабной войны покинули крупнейшие автопроизводители.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, он поставлял в страну-агрессор "Роллс-Ройсы" и "Майбахи".

По данным следствия, с августа прошлого года по март этого года подозреваемый переправил россиянам 45 автомобилей, стоимость которых превышает 3 миллиона евро.

Источники "Телеграфа" сообщают, что фигурант дела — Виталий Бобыр.

Виталий Бобыр

Бизнесмен покупал элитные автомобили в украинских салонах, после чего оформлял их на свои коммерческие структуры

Фото: СБУ

Фигурант дела покупал элитные автомобили в украинских салонах, после чего оформлял их на свои коммерческие структуры. После этого по поддельным документам он переправлял транспортные средства через ЕС в беларусь, а уже оттуда на территорию рф.

В числе его заказчиков были представители топ-менеджмента кремлевского монополиста "Газпрома" и пропагандистского телеканала russia today.

Фото: СБУ

Также следствие установило, что фигурант дела ранее проживал в россии, где у него по сей день есть свой бизнес.

Фото: СБУ

Кроме того, подозреваемые подал в Государственную налоговую службу Украины заявление на возмещение НДС на общую сумму более 6 млн грн.

Фото: СБУ

СБУ наложила арест на имущество всех участников сделки на общую сумму свыше 700 миллионов гривен. В них входят корпоративные права на 17 предприятий, свыше 50 нежилых производственных помещений в разных регионах Украины, десятки квартир в Киеве и Львове, почти три десятка земельных участков и более 40 элитных автомобилей.

Фигуранту дела сообщили о подозрении по трем статьям УК Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что СБУ наложила арест на активы подсанкционного олигарха Вадима Новинского.