Из россии наконец уходит один из мировых автоконцернов

Автокомпания продала свой бизнес в россии за €1

С начала полномасштабной войны в Украине российский рынок покинули многие международные компании. В целом их около тысячи. Некоторые по разным причинам продолжают уходить и уже почти спустя девять месяцев боевых действий. К примеру, одной из последних из россии ушла автокомпания Mazda Motor.

Японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor приняла решение о прекращении своей деятельности на территории рф и передала долю совместном предприятии во Владивостоке ПАО "Соллерс авто". Об этом сообщается на официальном сайте Mazda Motor.

Договор о передаче доли был подписан 24 октября 2022 года. Сумма сделки составила 1 евро. А в связи с уходом с российского рынка компания понесет убыток в размере $82 млн.

Отмечается, что автоконцерн выпускал свои автомобили во Владивостоке с 2012 года в рамках совместного предприятия с Sollers. Компания собирала кроссоверы CX-5, CX-9 и седан Mazda 6. Однако на фоне санкций против рф цепочки поставок деталей были нарушены.

Напомним, что в Министерстве иностранных дел Украины назвали 50 известных брендов, которые несмотря на кровавую войну не покинул и российский рынок.