Одесского депутата и сестру известного нардепа от "ЕС" задержала СБУ: в чем их подозревают (фото)

СБУ продолжает защищать право в Украине. После того, как с утра 1 мая сотрудники ведомства выдали сразу два подозрению экс-нардепу уже к вечеру стало известно о задержании еще одного чиновника.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Речь идет об одном из депутатов Одесского облсовета. Его вместе с женой подозревают в рейдерском захвате земель у моря. Так, например в селе Затока данные лица собирались захватить помещение "Укрпочты", которое располагается на "видном" месте — вблизи прибрежной защитной полосы. Кроме того они позарились на земли сельхозназначения общей площадью около 280 га. Все это они хотели "провернуть" в составе преступной группировки.

"Чтобы реализовать сделку, ее участники подделали документы на право собственности и через подконтрольный нотариус зарегистрировали участок на подставных лиц. Затем передали "переоформленное" госимущество во владение аффилированной коммерческой структуре", — объяснили "схему" в СБУ.

Однако, "отжать" госимущество на сумму в десятки миллионов депутату помешала СБУ. Теперь вместо участков у моря он получил сразу несколько подозрений: в подделке документов, мошенничестве в особо крупных масштабах, осуществлении преступления в составе преступной группы/организации.

Жене депутата и его помощнику поставлено в известность о подозрении по факту фальсификации документов и их использования, мошеннического завладения государственным имуществом и его легализации, совершенное организованной группой по предварительному сговору.

Всех фигурантов уже взяли под стражу с возможностью внесения залога. Депутату — 24,5 миллионов и жене с помощником — по 8 миллионов гривен.

Стоит отметить, что хотя СБУ не раскрывает имен задержанных, журналисты "УП", ссылаясь на собственные источники, сообщают, что речь идет о Лесе и Николаю Деревянко. Леся – троюродная сестра нардепа от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, Николай — депутат от "ЕС" в Одесском облсовете.

В это же время в сети распространяются фото СБУ уже без "блюра", на которых, действительно, можно увидеть Лесю и Николая Деревянко.

В это же время появилась реакция на задержание от нардепа Алексея Гончаренко, который утверждает, что таким образом, ОП якобы мстит ему за позицию по возврату выплат военным. А его троюродная сестра, по мнению депутата, пострадала, только из-за его фамилии.

"Моя родственница – многодетная мать. 4 несовершеннолетних ребенка прямо сейчас находятся без мамы и отца! Задержали, потому что у нее фамилия была такая же, как у меня. Это так ОП мстит мне за защиту наших военных? Мне поступали угрозы за борьбу за возвращение выплат нашим военным — но отыгрываться на многодетной женщине?", — говорит Гончаренко, добавляя, что ему якобы уже поступают предложение с ОП, что ситуацию можно "замять" за его молчание о доплатах военным.

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ накрыла сеть вражеских интернет-агитаторов: среди них топ-инженер "Антонова".

Также мы сообщали, что СБУ арестовала имущество олигарха Новинского на огромную сумму.