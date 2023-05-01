Одеського депутата та сестру відомого нардепа від "ЄС" затримала СБУ: у чому їх підозрюють (фото)

СБУ продовжує захищати право в Україні. Після того, як з ранку 1 травня співробітники відомства видали відразу дві підозри екснардепу вже надвечір стало відомо про затримання ще одного чиновника.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Йдеться про одного із депутатів Одеської облради. Його разом із дружиною підозрюють у рейдерському захопленні земель біля моря. Так, наприклад, у селі Затока ці особи збиралися захопити приміщення "Укрпошти", яке розташовується на "видному" місці — поблизу прибережної захисної смуги. Крім того, вони позарилися на землі сільгосппризначення загальною площею близько 280 га. Все це вони хотіли "провернути" у складі злочинного угруповання.

"Щоб реалізувати оборудку, її учасники підробили документи на право власності та через підконтрольного нотаріуса зареєстрували ділянку на підставних осіб. Потім передали "переоформлене" держмайно у володіння афілійованій комерційній структурі", — пояснили "схему" у СБУ.

Проте "віджати" держмайно на суму в десятки мільйонів депутату завадила СБУ. Тепер замість ділянок біля моря він отримав одразу кілька підозр: у підробці документів, шахрайстві в особливо великих масштабах, скоєнні злочину у складі злочинної групи/організації.

Дружині депутата та його помічнику повідомлено про підозру за фактом фальсифікації документів та їх використання, шахрайського заволодіння державним майном та його легалізації, вчинене організованою групою за попередньою змовою.

Усіх фігурантів уже взяли під варту із можливістю внесення застави. Депутату — 24,5 мільйона та дружині з помічником — по 8 мільйонів гривень.

Варто зазначити, що хоча СБУ не розкриває імен затриманих, журналісти "УП", посилаючись на власні джерела, повідомляють, що йдеться про Лесю та Миколу Дерев’янка. Леся — троюрідна сестра нардепа від партії "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка, Микола — депутат від "ЄС" в Одеській облраді.

У цей же час у мережі поширюються фото СБУ вже без "блюра", на яких справді можна побачити Лесю та Миколу Дерев’янка.

В цей же час з'явилася реакція на затримання від нардепа Олексія Гончаренка, який стверджує, що таким чином ОП нібито мститься йому за позицію щодо повернення виплат військовим. А його троюрідна сестра, на думку депутата, постраждала лише через його прізвище.

"Моя родичка — багатодітна мати. 4 неповнолітні дитини прям зараз знаходяться без мами та батька! Затримали, бо у неї прізвище було таке ж, як і у мене. Це так ОП мстить мені за захист наших військових? Мені надходили погрози за боротьбу за повернення виплат нашим військовим — але відіграватись на багатодітній жінці?", — каже Гончаренко, додаючи, що йому нібито вже надходять пропозицію з ОП, що ситуацію можна "зам'яти" за його мовчання про доплати військовим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ накрила мережу ворожих інтернет-агітаторів : серед них топ-інженер "Антонова".

Також ми повідомляли, що СБУ заарештувала майно олігарха Новинського на величезну суму.