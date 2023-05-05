СБУ затримала у Львові бізнесмена, який продавав у рф елітні авто: "Телеграф" дізнався ім'я

Український бізнесмен знайшов спосіб торгувати з росією під час війни

Бізнесмен зі Львова постачав елітні автомобілі на територію російської федерації, яку з початку повномасштабної війни залишили найбільші автовиробники.

Як повідомили у прес-службі СБУ, він постачав у країну-агресор "Роллс-Ройси" та "Майбахи".

За даними слідства, з серпня минулого року до березня цього року підозрюваний переправив росіянам 45 автомобілів, вартість яких перевищує 3 мільйони євро.

Джерела "Телеграфа" повідомляють, що фігурант справи – Віталій Бобир.

Віталій Бобир

За даними слідства, бізнесмен придбавав елітні автомобілі в українських салонах, після чого оформляв їх на свої комерційні структури.

Фото: СБУ

Після цього за підробленими документами він переправляв транспортні засоби через ЄС до Білорусі, а вже звідти на територію росії.

Серед його замовників були представники топ-менеджменту кремлівського монополіста "Газпрому" та пропагандистського телеканалу russia today.

Фото: СБУ

Також слідство встановило, що фігурант справи раніше проживав у росії, де він досі має свій бізнес.

Фото: СБУ

Крім того, підозрюваний подав до Державної податкової служби України заяву на відшкодування ПДВ на загальну суму понад 6 млн грн.

Фото: СБУ

СБУ наклала арешт на майно всіх учасників правочину на загальну суму понад 700 мільйонів гривень. До них входять корпоративні права на 17 підприємств, понад 50 нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, десятки квартир у Києві та Львові, майже три десятки земельних ділянок та понад 40 елітних автомобілів.

Фігуранту справи повідомили про підозру за трьома статтями КК України.

Раніше "Телеграф" писав, що СБУ наклала арешт на активи підсанкційного олігарха Вадима Новинського.