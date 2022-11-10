З росії нарешті йде один зі світових автоконцернів

Автокомпанія продала свій бізнес у росії за €1

З початку повномасштабної війни в Україні російський ринок залишили багато міжнародних компаній. Загалом їх близько тисячі. Деякі компанії з різних причин продовжують йти з країни-агресора вже майже через дев’ять місяців бойових дій. Наприклад, однією з останніх із росії пішла автокомпанія Mazda Motor.

Японська автомобілебудівна корпорація Mazda Motor прийняла рішення про припинення своєї діяльності на території росії та передала частку спільному підприємству у Владивостоці ПАТ "Соллерс авто". Про це повідомляється на офіційному сайті Mazda Motor.

Договір про передачу частки було підписано 24 жовтня 2022 року. Сума угоди становила 1 євро. А у зв’язку з відходом з російського ринку компанія зазнає збитків у розмірі $82 млн.

Зазначається, що автоконцерн випускав свої автомобілі у Владивостоці з 2012 року в рамках спільного підприємства із Sollers. Компанія збирала кросовери CX-5, CX-9 і седан Mazda 6. Однак на тлі санкцій проти росії ланцюжка поставок деталей були порушені.

Нагадаємо, що у Міністерстві закордонних справ України назвали 50 відомих брендів, які, незважаючи на криваву війну, не залишив і російський ринок.