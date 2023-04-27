табачник баллотируется в депутаты от путинской "единой россии".

Бывший нардеп Украины от пророссийской ОПЗЖ, а ныне гауляйтер Запорожской области евгений балицкий обзавлеся новым "советником". Помогать оккупационным властям направили одиозного министра правительства януковича дмитрия табачника.

Об этом сообщил мэр города Мелитополь Иван Федоров.

Как стало известно, эксминистр образования табачник присоединился к "Единой россии" и стал советником гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого.

"В оккупационном правительстве ТОТ Запорожской области пополнение. У гауляйтера балицкого новый "советник". Компанию пикаперу и участнику секс-скандала толмачеву, который учит Балицкого проводить псевдовыборы, теперь составляет одиозный министр правительства Януковича Дмитрий Табачник", — говорит Федоров.

Кроме того, по словам чиновника, табачник общается с ФСБшниками и докладывает им о всех ошибках балицкого. А чтобы более эффективно контролировать захваченную территорию, табачник баллотируется в депутаты от путинской "единой россии".

Напомним, ранее мы писали, что Министр культуры и науки времен беглого президента Виктора Януковича Дмитрий Табачника подозревается в государственной измене и ему грозит пожизненное заключение.