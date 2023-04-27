У лавах гауляйтерів поповнення: одіозний міністр Януковича став "радником" у Запорізькій області

Табачник балотується в депутати від путінської "єдиної Росії"

Колишній український нардеп від проросійської ОПЗЖ, а нині гауляйтер Запорізької області Євген Балицький отримав нового"радника". Допомагати окупаційній владі направили одіозного екс-міністра освіти в уряді Миколи Азарова — Дмитра Табачника.

Про це повідомив мер міста Мелітополь Іван Федоров.

"В окупаційному уряді ТОТ Запорізької області поповнення. У гауляйтера Балицького новий "радник". Компанію пікаперу та учаснику секс-скандалу Толмачову, який вчить Балицького проводити псевдовибори, тепер складає одіозний міністр уряду Януковича Дмитро Табачник", — каже Федоров.

Крім того, за словами чиновника, табачник спілкується із ФСБшниками та доповідає їм про всі помилки Балицького. А щоб ефективніше контролювати захоплену територію, Табачник балотується в депутати від путінської "єдиної росії".

Нагадаємо, раніше ми писали, що віце-прем’єр-міністра часів президента Віктора Януковича Дмитра Табачника підозрюють у державній зраді і йому загрожує довічне ув’язнення.