Росіяни збиралися розстріляти половину Ради, а для ОПЗЖ було цинічне завдання: подробиці від генерала СБУ

Нардепи від ОПЗЖ повинні були допомагати окупантам, після чого на них чекала б нагорода

Коли російські солдати окупували українські міста, вони вже мали списки кандидатів на знищення та виселення. Допомагати окупантам мали близько сотні нардепів від ОПЗЖ, зокрема наводити на своїх проукраїнських колег.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів екс-заступник голови СБУ, нардеп від "Батьківщини" генерал-лейтенант Андрій Кожем’якін. За його словами, у списках загарбників було близько 200 народних обранців.

Частину з них, близько ста людей, планували завербувати. Здебільшого це були депутати від ОПЗЖ, які мали здавати своїх колег, яких росіяни збиралися вбити. Згодом проросійські депутати могли б очолити окупаційні держструктури. Також у момент захоплення Київської області в окупантів вже були розписані місця під концтабори (Бровари, Васильків), розписані черги на виселення та складені списки з іменами тих, кого потрібно вбити.

Причому щодо ліквідації українських діячів окупанти особливо не морочилися. За словами Кожем’якіна, діяли б так само, як і в Бучі.

"А як вони знищували людей у Бучі, в Ірпені, в інших подібних місцях?! Забрати всіх і розстріляти! Ось я про себе хочу сказати: я був у списках, я і моя сім’я мали бути знищені. Вивезені у вказане місце…Не знаю, в ліс чи не в ліс, у них там табори планувалися. Вони позначали, де мали робити фільтрацію чи знищення. Те, що вони робили в Бучі та в Ірпені, вони збиралися робити і в Києві", — наголосив генерал-лейтенант Андрій Кожем’якін.

Детальніше про плани російських солдатів в Україні, і в Київській області, зокрема, читайте у матеріалі "Окупанти планували розстріл 200 депутатів Ради, а під Києвом готували концтабори, — генерал СБУ Андрій Кожем’якін".

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