Россияне собирались расстрелять половину Рады, а для ОПЗЖ была циничная задача: подробности от генерала СБУ

Нардепы от ОПЗЖ должны были помагать оккупантам, после чего их ждала бы награда

Когда российские солдаты оккупировали украинские города, у них уже были списки кандидатов на уничтожение и выселение. Помогать оккупантам должны были около сотни нардепов от ОПЗЖ, в частности, наводить на своих проукраинских коллег.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал экс-замглавы СБУ, нардеп от "Батькивщины" генерал-лейтенант Андрей Кожемякин. По его словам, в списках захватчиков были около 200 народных избранников.

Часть из них, около ста человек, планировали завербовать. В основном это были депутаты от ОПЗЖ, которые должны были сдавать своих коллег, которых россияне собирались убить. Позже пророссийские депутаты могли бы возглавить оккупационные госструктуры. Также в момент захвата Киевской области у оккупантов уже были расписаны места под концлагеря (Бровары, Васильков), расписаны очереди на выселение и составлены списки с именами тех, кого нужно убить.

Причем насчет ликвидации украинских деятелей оккупанты особо не заморачивались. По словам Кожемякина, действовали бы также, как и в Буче.

"А как они уничтожали людей в Буче, в Ирпене, в других подобных местах?! Увезти всех и расстрелять! Вот я о себе хочу сказать: я был в списках, я и моя семья должны были быть уничтожены. Вывезены в указанное место…Не знаю, в лес или не в лес, у них там лагеря планировались. Они обозначали, где должны были делать фильтрацию или уничтожение. То, что они делали в Буче и в Ирпене, они собирались делать и в Киеве", — подчеркнул генерал-лейтенант Андрей Кожемякин.

Подробнее о планах российских солдат в Украине, и в Киевской области в том числе, читайте в материале "Оккупанты планировали расстрел 200 депутатов Рады, а под Киевом готовили концлагеря, — генерал СБУ Андрей Кожемякин".

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