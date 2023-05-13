Оккупанты планировали расстрел 200 депутатов Рады, а под Киевом готовили концлагеря, — генерал СБУ Андрей Кожемякин

Народный депутат рассказал, почему план россиян провалился

Эксзамглавы СБУ, генерал-лейтенант Андрей Кожемякин, много лет депутатствующий "на гражданке" (во фракции "Батькивщина"), снова носит форму. Теперь он — заместитель командира добровольческого формирования территориальной общины Киева "Мрия" 241-й бригады Теробороны ВСУ. О том, как ловили вражескую агентуру в Киеве в первые дни войны и какого роду-племени оказались эти негодяи, чем Украина может удивить россиян во время контрнаступления и что произойдет, если российский диктатор путин попытается нажать на "ядерную кнопку", — в эксклюзивном интерв. "Телеграфу".

Готовилась ли СБУ к войне?

– Любая современная война – это не только поле битвы, где летят ракеты или едут танки. Это еще и невидимая невооруженным глазом война спецслужб. Тем более что "окучивать" нашу территорию российские спецслужбы начали задолго до широкомасштабного вторжения. Какое ваше впечатление – на этом театре невидимой войны, кто выигрывает, кто проиграет?

- Я бы задал вопрос иначе: готова ли была СБУ и все другие спецслужбы и разведывательные органы страны к началу полномасштабной агрессии? Ответ мой: нет, они не были готовы. Об этом свидетельствуют события, происшедшие в ряде областных подразделений СБУ: в Харьковской, Сумской, Черниговской областях, и особенно — в Херсонской. Оценку действиям руководителей этих областных подразделений, а также Крымского управления СБУ еще предстоит дать, очередь до них дойдет.

Сегодня вы же знаете, что у нас задержаны и арестованы до десятка бывших работников СБУ, в том числе "целый заместитель" главы Службы безопасности господин Кулинич. Дальше — господин Наумов – этот вообще с большими деньгами за границу сбежал, это не просто предатель, а предатель-вымогатель и предатель-взяточник. А кто такой Наумов? Это бывший руководитель управления внутренней безопасности. Это сердечное управление Службы безопасности, которое должно наводить в ней порядок, выявлять кротов, предателей, коррупционеров.

Вот вам — как была готова СБУ к началу войны. Руководители вышеупомянутых управлений в начале вторжения не выполнили свои задачи, которые стоят в приказах СБУ и Конституции. Баканова в Киеве не могли найти, вероятно, его здесь не было — это 100%. Когда начинается война, каждый работник СБУ обязан достать из сейфа специальный пакет, в котором написано, что он должен делать во время войны. А руководитель управления СБУ должен делать следующее: создать воинскую часть из управления, и это управление становится штабом обороны. Он должен обеспечить взаимодействие между своим подразделением и ВСУ, с территориальной обороной и т. д. А вышло как? Работники СБУ, более патриотические и более серьезно подготовленные, просто ушли в тероборону, и из теробороны защищали нашу землю, а не в составе специально подготовленных отрядов СБУ.

Это полный провал. Здесь, конечно, вопрос не только к СБУ, есть вопросы и ко всем остальным.

Но когда службы не знали, что делать, украинский народ сделал все сам. Он объединился, взял оружие, за что сегодня уже некоторых ветеранов территориальной обороны хотели привлекать к уголовной ответственности, и защитил страну. Теперь оказывается, что кто-то оружие получил вроде бы незаконно. Но тогда, в первые дни, никто ничего не спрашивал: на Оболони раздавали оружие, в центре города раздавали оружие, я лично 24 февраля оружие получил во дворе Управления внутренних дел города Киева — пошел и взял автомат.

Затем, начиная с марта, уже началась работа военной контрразведки по выявлению вражеской агентуры. Самая главная проблема в Киеве и регионах была – это те, кто наводил на цели. Правда, контрразведчикам уже не так сложно это было делать, потому что у нас агентурным аппаратом – в хорошем смысле слова – стал весь украинский народ. Патриотически настроенный. Он обнаруживал тех людей, которые были корректировщиками, которые ходили что-то фотографировали, которые звонили куда-то или ночью ходили не в том месте, где надо, и быстро информировал наши соответствующие структуры. Мы силами своего подразделения задержали 15 диверсантов – корректировщиков и других помощников врага.

- Кем были эти люди – это наши граждане?

– Да, это наши граждане, которые за деньги продавали страну. Из 15 человек там только двое были идейно мотивированы, так называемая "вата". Почти все родом с востока Украины. То есть переселенцы, еще в 2014 году перебравшиеся в Киев. Их здесь нашли и сделали предложения — перед войной диверсионная работа российских ГРУ и ФСБ была очень активная. Они даже квартиры помечали в центре города – которые собирались в первую очередь захватывать. У оккупантов уже были списки, кого они собирались выселять: первый круг, второй круг; а также планы, где делать концлагеря – в Броварах, в Василькове, – все у них было расписано. И конечно, у них были списки людей на уничтожение. Я потом эту информацию видел в СБУ. Например, по народным депутатам был список — около 200 должны были быть уничтожены.

– 200 народных депутатов! Ого!

– Да. При этом сотня нардепов – это наоборот – инфильтрация и перевербовка. Например, депутаты из ОПЗЖ должны помогать в уничтожении своих коллег. Или стать "кладезем" кандидатур для того, чтобы возглавлять какие-то государственные структуры.

В списках на уничтожение было около 200 народных депутатов, говорит Андрей Кожемякин

– А как они планировали уничтожать – просто прийти и застрелить?

– А как они уничтожали людей в Буче, в Ирпене, в других подобных местах?! Вывезти всех и расстрелять! Вот я о себе хочу сказать: я был в тех списках, я и моя семья должны быть уничтожены. Вывезены в указанное место…

– В лес?

– Не знаю, в лес или не в лес, у них там лагеря планировались. Они обозначали, где должны были делать фильтрацию или уничтожение. То, что они делали в Буче и в Ирпене, они собирались делать и в Киеве. А уж когда они не дошли до Киева, то начали тренироваться и отрабатывать в Буче, Ирпене, Мощуне… Если бы они дошли до Киева за три дня, они бы это делали здесь – хватали бы людей, руки за голову, как это мы видели на видео, сажали бы в машины и вывозили на уничтожение. Потому что их "денацификация" – это означало убрать, расстрелять таких людей, которые не перевоспитываются. Националистически настроенных.

Как этот список был подготовлен? Туда, в частности, попали все проголосовавшие за признание россии государством-агрессором в 2018 году — 268 народных депутатов.

Что касается диверсантов, скажу, что в первые дни в Киеве было задержано с десяток или полтора представителей известной компании доставки. Они ездили на мопедах и велосипедах и собирали информацию. Тогда – в первые дни войны, никого в городе не было, машин очень мало, а они могли ездить, их никто не трогал. Вот они передвигались, передавали информацию — стоит ли где-то у моста блокпост, заехала ли куда-то техника. Но наконец их разоблачили, и на вопрос, зачем они на это согласились, отвечали — нам деньги дали.

– И что с этими диверсантами сейчас? Они сидят?

– Конечно, они все сидят, и их очень много.

- А чей это был провал – неготовность спецслужб?

– Это провал подхода к системе специальных служб в Украине. И он произошел давно, это еще дело рук президента Януковича – когда он поставил туда людей, которые фактически были гражданами россии – Якименко и пр. Они приходили специально, чтобы выдать врагу все наши возможности, все наше оружие спецслужб. А что такое оружие спецслужб? Это ведь не пистолет, не автомат.

– Информация?

- Агентура. Агентура и ручка — как меня одно время учили в школе КГБ. Ручка, чтобы записать, что сказал тебе агент, – вот и все оружие.

Так они тогда сдали врагу всю нашу агентуру. Затем, в 2014 году, когда проукраинские силы вернулись к власти, к сожалению, мы не вычистили предателей, не было времени – война началась, захват Крыма… И они замаскировались, притихли. А потом, через год или через полгода, они начали готовиться к полномасштабному вторжению. Мы уже сейчас знаем, как кураторы из москвы руководили даже заместителями председателя СБУ, чтобы они назначали на те или иные должности нужных им людей. Именно на эту тему был разговор между куратором с ФСБ Сивковичем и заместителем председателя СБУ Кулиничем, опубликованный в телеграмм-каналах.

Руководить управлениями СБУ в приграничные области, а также в центральный аппарат, куда стекается вся информация, они ставили своих людей. Это значит, что все, что знала СБУ, знала и ФСБ. Вот и вся подготовка к войне. А руководить Службой пришел господин Баканов — человек, не имевший никакого отношения к спецслужбам вообще, то есть он совсем не владел этим ремеслом.

О Малюке, Кривоносе и Червинском

– Кто за это ответственный?

– Открывайте Конституцию. Там четко написано, у кого какие полномочия и где чья ответственность. СБУ, Генпрокуратура, Минобороны – кому они напрямую подчиняются? Вот и ответственность.

Если назначаешь, вносишь в Верховную Раду эту кандидатуру, ты несешь ответственность за того человека. Недавно, например, когда президент внес кандидатуру сегодняшнего руководителя СБУ господина Малюка, я в парламенте выступал по этому поводу – от фракции. И сказал, что наша фракция сегодня проголосует за Малюка Василия Васильевича, потому что мы все считаем, что Службу безопасности должен возглавлять профессионал. А поскольку я с этим человеком работал вместе: когда я был руководителем Главного управления К, он был там одним из сотрудников, то я знаю, что этот человек умеет работать и знает, что такое ремесло оперативное.

– У президента за этот год с чем-то появилось понимание, что на ключевые должности нужно ставить профессионалов?

- Я думаю да. Президент с начала полномасштабного вторжения делал правильные шаги, связанные с его статусом и предназначением как президента. Он остался с нами, тут, в Киеве.

– Ну, об этом много говорили…

– В любом случае то, что он остался, когда здесь по пустым улицам Киева ходили с автоматами, – это большой плюс. Потому что когда лидер страны находится на месте, это немного дисциплинирует людей, подбадривает. И дальше уже начал слушать военных, тех, кто рекомендует правильные вещи в вопросах безопасности. Плюс Господь послал нам военного руководителя – главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и всех кто с ним работает, поэтому дай Бог им здоровья. Президента сейчас дергают — мол, что же они (военные. — Ред.) там все такие независимые — а он стоит на своем и дает им возможность работать.

- Могут ли в окружении президента быть российские агенты?

- Многие скандалы и разоблачения по этому поводу были еще до полномасштабного вторжения. Они ничем не заканчивались, но вели к тому, что власть теряла свой авторитет. И эти скандалы никуда не делись, они только заморозились – война их заморозила. Но война пройдет, и поверьте мне, что украинские воины и командиры, которые сейчас проливают свою кровь за страну, не допустят, чтобы эти скандалы не были доведены до конца. Так что я оптимист. Я считаю, что, чем скорей закончится война, тем скорее мы добьем всех, кто сегодня вместе с нами, но перекрашенный.

– А такие факты, как уголовные дела против генерала Сергея Кривоноса? И недавно разведчика Романа Червинского на 60 дней "закрыли" – что это такое?

- Что касается генерала Кривоноса, я делал заявление в Верховной Раде – сразу после того, как началось на него давление. Я сказал, что это плохая тенденция, когда правоохранительные органы не знают, чем заняться. Начали эту теневую войну с теми, кто взял оружие и пошел защищать Родину в первые дни. Генерал Кривонос сделал все четко как военный – он пришел на то место, которое считал наиболее опасным с точки зрения возможного захвата врагом – аэропорт "Киев" (Жуляны). Я больше скажу, что в марте-апреле я как раз ездил через эти посты и останавливался, общался, видел, как его команда хорошо работает, четко даны все указания и команды. Поэтому я считаю, что он выполнял все законно, все его действия были правильны. Более того, он на это получил санкцию от главнокомандующего: обеспечить охрану объекта — аэропорта "Киев (Жуляны), который был стратегически важным для Киева, чтобы туда не сели ни вертолеты, ни самолеты, ни десант врага. Что он и сделал.

Поэтому когда говорят, что война все спишет, я всегда уточняю, что война должна списывать все правильно! В этом случае, я считаю, он прав.

Что касается Червинского – Романа я знаю лично. Я когда-то его взял в свое подразделение. Он работал сначала оперативным работником под моим руководством, затем старшим оперативным работником. К нему у меня претензий никогда не было. Он был очень исполнительным и перспективным работником Главного управления К. После того, как в 2006 году я из Службы ушел в политику, с ним не сталкивался. Все остальное я наблюдаю на экранах и читаю в телеграм-каналах или в Интернете. Какой-либо эксклюзивной информации о том, что с ним произошло, нет, поэтому не хочу что-либо комментировать.

Наше наступление, возможно, уже началось

- И в украинских медиа, и в иностранных едва ли не главная сейчас тема обсуждения – наше будущее контрнаступление. Как вы думаете, при таком тотальном внимании к этому событию наше командование сможет удержать в секрете направление и время?

– Наступление ожидается не только нами, но и всеми теми, кто нам сегодня помогает. А это более 50 стран, которых собрал Рамштайн. Помогает и разведсообщество, включая американское. И все они, конечно, в ожидании того, когда ВСУ нанесут этот удар, который называют контрнаступлением. То есть для них событие должно быть громким и сейчас. Чтобы они его увидели.

Но это событие может происходить и по другому сценарию, оно может происходить постепенно. То есть наше наступление могло уже начаться, оно может следовать какому-то совсем не ожидаемому плану, не на том участке, не на том направлении, где они рассчитывают.

Я о чем хочу сказать: такое обсуждение и такое разглашение этого ожидания – оно с одной стороны дает плюс, с другой – минус. Но плюсов, мне кажется, больше. Почему? Потому что, как правильно один военный комментатор сказал, это как туман. Туман идет, оседает, и никто ничего не видит. То есть вроде бы и здесь говорят, что будет наступление, и там, но никто не знает наверняка.

А в чем минус – пока идут разговоры, враг может попытаться добыть настоящую информацию о предстоящем наступлении. Не у нас, в Украине, а скорее, за границей – у тех, кто об этом знает, кто к этому допущен. Но я надеюсь, что об этом знает очень ограниченный круг людей.

Что касается самого наступления. Знаете, я немного ориентируюсь по подготовке, оружию — у нас здесь, кстати, в помещении батальона "Мрия" находится единственный в Киеве учебный класс с симуляторами стрельбы из NLAW, "Стингера" и РПК. Так вот, зная эту ситуацию, я скажу, что и технически и морально – все готовы. Мотивация у бойцов бешеная. Теперь ждем только знаете чего? Погоды. Нам нужны ветер и солнце, чтобы влагу с земли убрать. Так что если будет погода, то контрнаступление будет иметь эффективные последствия. И я поддерживаю идею американского генерала Бена Ходжеса — великого друга нашей страны, который говорит, что сначала нужно делать наступление в районе поближе к Крыму, уничтожать мост, и тогда это будет очень мощный ход. Я именно так и делал бы.

– Это еще и будет политический удар по путину в самой россии.

– Не только политический удар по путину, это будет удар по моральному, боевому состоянию врага. Когда они привыкли, что Крым для них тыл, откуда их кормят, снабжают боеприпасами, а тут вдруг они поворачиваются, а за спиной враг – это всегда страшно. Даже в уличной ситуации: когда вы стоите напротив противника — это одно. А когда он еще и сзади – это втрое страшнее.

В окружении путина уже ждут, чтобы его уничтожить

- А нет опасности, что безумный путин "слетит с катушек" и прикажет ядерное оружие применить?

- Я думаю, что подобный приказ с его стороны будет сигналом для тех людей, которые сегодня вынашивают планы по его устранению.

Есть такое понятие как пассивная охрана. Что это такое? Пассивная охрана во время мероприятий по охране президента, например, это турникет. Или просто стоящий полицейский или человек с повязкой. То есть человек, который намерен что-то сделать, террорист, подходя к этой пассивной охране, уже задумается – нужно что-то делать или нет. И когда пассивную охрану он нарушает – переступает через турникет, скажем, это сигнал для тех, кто стоит на страже. Тогда его скручивают, убивают.

Так же будет и в этой ситуации. Если путин захочет отдать соответствующий приказ или подписать документ – а там есть целая процедура, то для определенных людей в его окружении это будет предел, красная лента. Я не сомневаюсь, что рядом с ним уже есть люди, которые вступили в контакт со спецслужбами Соединенных Штатов, других стран НАТО. И тогда будет проведена мгновенная спецоперация – по его уничтожению.

То есть сегодня путин живет только потому, что он не сделал этого. А когда он совершит нарушение пассивной защиты, это станет сигналом для тех, кто уже только ждет этого.

В конце концов никто не отменял – после такого его решения, если оно будет просигналено, – возможности НАТО, американцев по физическому уничтожению путина в месте его нахождения. Как только он подпишет, сразу же прилетит тот дрон, ракета которого проникнет в бункер.