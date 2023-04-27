Советуют не испытывать москву: у путина сделали новое громкое заявление по "ядерке"

В россии сделали очередное заявление по поводу "ядерки"

Несмотря на ядерные угрозы россиян по всякому поводу и без, официальный курс рф остается, как утверждается, неизменным — против применения ядерного оружия. При этом даже в этом оправдании в россии решили оставить пространство для будущих своих угроз.

Об этом пишут российские пропагандисты, ссылаясь на заявления МИД рф.

Так, в россии утверждают, что не намерены по пути ядерной эскалации, однако в это же время посоветовали "не испытывать москву".

"рф не намерена идти по пути ядерной эскалации, но советует не испытывать москву" — заявили в МИД рф.

При этом, стоит отметить, что только на днях бывший президент рф дмитрий медведев заявлял, что у россии якобы не дрогнет рука применить ядерное оружие "в случае необходимости". Более того, говоря о том, что рф "не намерена идти по пути ядерной эскалации" довольно странными выглядят движения страны-агрессора в сторону передачи "ядерки" Беларуси.

Напомним, ранее мы писали, что в США оценили ядерные угрозы путина.

Также мы сообщали, что военный эксперт Олег Жданов оценил возможность применения путиным ядерного оружия.