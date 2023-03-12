Это уже дрова, а не ядерное оружие: Влад Росс рассказал, что путин скрывает от всего мира

Астролог назвал месяц, когда опасность нанесения ядерного удара будет наиболее велика

Украинский астролог Влад Росс рассказал, почему страна-агрессорша россия приостановила участие в ядерном договоре с США (Договор о стратегических наступательных вооружениях).

В интервью "Главреду" астроэксперт заявил, что такое решение кровавого диктатора путина никак не связано с его подготовкой к ядерному удару. Просто таким образом президент рф хотел скрыть, в каком печальном состоянии находятся ядерные боеголовки.

"Техобслуживание всего этого не проводилось уже много лет. 23 года, пока путин у власти – точно. За это время российское ядерное оружие превратилось в дрова. Теперь это фейк и пшик. Поэтому путин не захотел, чтобы американцы приезжали с инспекцией и осматривали его боеголовки, ведь девять из десяти ядерных боеголовок непригодны для использования", – заявил Влад Росс.

Однако по словам астролога, часть боеголовок все еще может представлять опасность для человечества. "Если крыса, загнанная в угол, все-таки применит тактическое ядерное оружие, то это может случиться в мае", – отметил Влад Росс.

Ранее украинский экстрасенс и таролог Мария Тихая рассказала о мучительной смерти путина. Астроэксперт прогнозирует, что российского диктатора не станет уже в 2023 году.