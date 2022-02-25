Киевлянам раздали тысячи автоматов и будет больше, к желающим вступить в тероборону снизили требования

В столице желающим встать в ряды Теробороны раздали десятки тысяч стволов, а будет еще больше

Как сообщал в своем обращении к украинцам командующий Территориальной обороной ВСУ бригадный генерал Юрий Галушкин, всех украинцев, желающих присоединиться к Теробороне ждет оружие и упрощенная процедура для вступления в ее ряды. Также он подтвердил информацию о поступлении в столицу и другие города оружия для добровольцев.

Как сообщается на Facebook-странице министра обороны Украины Алексея Резникова, за вчерашний день и сегодняшнее утро только в Киеве были розданы 18 тысяч автоматов бойцам пожелавшим вступить в ряды территориальной обороны.

"Желающие вступить в ряды сил ТРО и с оружием в руках остановить российских оккупантов растут, а оружие пока идет. Кроме того, принял решение по согласованию с Командующим Силами бригадным генералом Юрием Галушкиным привлечь к Силам Сил патриотов старше 60 лет, которые социально и физически готовы оказывать сопротивление и победить врага", — сообщил Резников.

Также министр сообщил что ожидается получение современных вооружений и других ресурсов от западных партнеров

Тем временем в Киеве были замечены российские диверсанты в форме ВСУ, которые уничтожаются украинскими военными.