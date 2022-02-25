В Киев и другие города Украины везут оружие для людей: подробности

ВСУ нужны резервы

Командующий Сил Территориальной обороны ВСУ бригадный генерал Юрий Галушкин призвал украинцев вступать в армию по упрощенной процедуре.

Обращение Галушкина опубликовано на странице Сил Территориальной обороны в Facebook.

"Уже почти сутки мы сдерживаем наступление российских оккупантов. Враг сегодня получил по зубам и его билцкриг не удался. Нам критически важно продержаться еще ночь и последующие дни российско-украинской войны, важно оказывать тотальное сопротивление агрессору, усилить наши Вооруженные Силы Украины, которые героически защищают наших детей и наше будущее. В Украине объявлена полная мобилизация! Приходите в военкоматы или непосредственно в военные части и становитесь в ряды Территориальной обороны ВСУ. Все процедуры упрощены — нужен только паспорт, код и желание защитить Украину", — заявил командующий.

Он подчеркнул, что в Киев и другие города завозят дополнительные партии оружия и боеприпасов.

"К оружию! Выстоим и победим!", – добавил Галушкин.

Напомним, в Украине отменяется Военный кабинет СНБО, вместо которого учреждена Ставка Верховного Главнокомандующего. То есть орган высшего полевого управления войсками.

Напомним, по данным президента Украины Владимира Зеленского, за один день погибли 137 украинцев и более 300 были ранены.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович до этого заявил, что с российской стороны погибли около 400 военнослужащих.