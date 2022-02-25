В Київ та інші міста України везуть зброю для людей: подробиці

ЗСУ потрібні резерви

Командувач Сил Територіальної оборони ЗСУ бригадний генерал Юрій Галушкін закликав українців вступати до армії за спрощенною процедурою.

Звернення Галушкіна опубліковано на сторінці Сил Територіальної оборони у Facebook.

"Вже майже добу ми стримуємо наступ російських окупантів. Ворог сьогодні отримав по зубах і його білцкриг не вдався. Нам критично важливо протриматися ще ніч і наступні дні російсько-української війни, важливо чинити тотальний опір агресору, посилити наші Збройні Сили України, які героїчно захищають наших дітей і наше майбутнє. В Україні оголошено повну мобілізацію! Приходьте у військомати або безпосередньо у військові частини та ставайте до лав Територіальної оборони ЗСУ. Усі процедури спрощено — потрібен лише паспорт, код і бажання захистити Україну", — заявив командувач.

Він наголосив, що до Києва та інших міст завозять додаткові партії зброї та боєприпасів.

"До зброї! Вистоїмо і переможемо!", — додав Галушкін.

Нагадаємо, в Україні скасовується Військовий кабінет РНБО, замість якого засновано Ставку Верховного Головнокомандувача. Тобто орган найвищого польового управління військами.

Нагадаємо, за даними президента України Володимира Зеленського, за один день загинуло 137 українців і понад 300 було поранено.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович до цього заявив, що з російської сторони загинуло близько 400 військовослужбовців.