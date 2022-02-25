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В Київ та інші міста України везуть зброю для людей: подробиці

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
Дата публікації
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Важливо протриматися наступні дні Новина оновлена 25 лютого 2022, 02:46
Важливо протриматися наступні дні

ЗСУ потрібні резерви

Командувач Сил Територіальної оборони ЗСУ бригадний генерал Юрій Галушкін закликав українців вступати до армії за спрощенною процедурою.

Звернення Галушкіна опубліковано на сторінці Сил Територіальної оборони у Facebook.

"Вже майже добу ми стримуємо наступ російських окупантів. Ворог сьогодні отримав по зубах і його білцкриг не вдався. Нам критично важливо протриматися ще ніч і наступні дні російсько-української війни, важливо чинити тотальний опір агресору, посилити наші Збройні Сили України, які героїчно захищають наших дітей і наше майбутнє. В Україні оголошено повну мобілізацію! Приходьте у військомати або безпосередньо у військові частини та ставайте до лав Територіальної оборони ЗСУ. Усі процедури спрощено — потрібен лише паспорт, код і бажання захистити Україну", — заявив командувач.

Він наголосив, що до Києва та інших міст завозять додаткові партії зброї та боєприпасів.

"До зброї! Вистоїмо і переможемо!", — додав Галушкін.

Нагадаємо, в Україні скасовується Військовий кабінет РНБО, замість якого засновано Ставку Верховного Головнокомандувача. Тобто орган найвищого польового управління військами.

Нагадаємо, за даними президента України Володимира Зеленського, за один день загинуло 137 українців і понад 300 було поранено.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович до цього заявив, що з російської сторони загинуло близько 400 військовослужбовців.

Теги:
#Мобілізація до армії #Територіальна оборона #Війна
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