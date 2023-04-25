Укр

Суд принял решение по Червинскому: сам разведчик говорит, что дело сфабриковано

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Роман Червинский
Роман Червинский

Разведчика хотели взять на поруки четыре человека

Разведчика Романа Червинского, которого обвиняют в превышении служебных полномочий во время неудачной операции по угону российского самолета, взяли под стражу.

Как информирует "Украинская правда", Шевченковский суд Киева отправил его под арест на 2 месяца без права внесения залога.

На этой мере пресечения настаивали прокуроры, аргументируя это тем, что существуют большие риски бегства подозреваемого, уничтожения вещественных доказательств и давления на свидетелей.

Подозреваемого также предлагали взять на поруки нардепы Гео Лерос и Михаил Бондар, а также экс-нардеп Андрей Тетерук и журналист Юрий Бутусов. Впрочем, суд в этом им отказал.

Адвокаты намерены обжаловать решение суда.

Стоит отметить, что Червинский до заседания суда дал интервью изданию "Цензор.НЕТ", в котором заявил, что СБУ "вела оперативную игру" с российскими пилотами, а затем обратилась к его команде за помощью в оценке информации.

"Планировали остановиться на том, что собрали информацию о пилотах, которые бомбардировали Мариуполь, Харьковскую область, об их структурах, контрразведчиках на военных аэродромах по всей россии. Было собрано достаточно много информации. Они (россияне, — ред.) думали, что с нами играют, но мы их переигрывали в этом плане", — отметил Червинский.

По его словам, в системе управления наблюдался хаос, а потому операцией занимались "те люди, которые хотели это делать". При этом он отмечает, что и сам находился на аэродроме Канатово во время обстрела, а с ноября 2022 года начались "попытки сфальсифицировать дело о вине".

В этом Червинский называет дело сфабрикованным, а также обвиняет замглавы ОПУ Олега Татарова, который якобы давил на главного следователя СБУ Андрея Швеца.

21 апреля СБУ сообщила Червинскому о подозрении по ч.5 ст. 426−1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий). Глава ведомства Василий Малюк обвинил Червинского в том, что он "скрывается от следствия, не приходит на допросы и даже отсутствует по месту жительства".

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