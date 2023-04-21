Сорванная операция по выманиванию россиян: СБУ сообщила о подозрении экс-разведчику

В СБУ назвали Червинского подлецом и заявили, что тот должен понести справедливое наказание

СБУ сообщила о подозрении военному, чьи действия привели к жертвам и уничтожению техники после обстрела аэродрома "Канатовое" в Кировоградской области. Речь идет об экс-разведчике Романе Червинском.

Подробности дела сообщили в пресс-службе СБУ. Бывший разведчик вместе с группой военных хотели "угнать" российский самолет, но операция провалилась.

Известно, что летом прошлого года украинский айтишник и пилот-любитель придумал завербовать российских пилотов и убедить их продать военные самолеты Украине за денежную компенсацию. На это согласился один из сотен российских пилотов, но вместо истребителя в указанное место и время прилетели российские ракеты.

В результате обстрела погиб один военнослужащий — командир воинской части, а еще 17 получили ранения разной степени тяжести. Роману Червинскому, который руководил спецоперацией, СБУ объявила о подозрении по ч.5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

В СБУ сообщают, что спецоперация не была согласована со спецслужбами и Червинский вместе с военными самовольно решили завладеть самолетом воздушно-космических сил россии. Когда российский пилот, который согласился продать истребитель, получил координаты аэродрома "Канатовое" в Кировоградской области, произошел обстрел этого места ракетами.

"СБУ и ГУР МО сразу выразили свои замечания по этому плану, его не согласовали другие государственные органы. Ведь спецоперация таила в себе много рисков. Но отдельные люди решили действовать по своему усмотрению… Хочу подчеркнуть, что никакие уловки не помогут избежать ответственности. По-моему, подлец, действия которого привели к смерти одного украинского военного и ранениям еще семнадцати, должен понести заслуженное наказание", – подчеркнул Глава СБУ Василий Малюк.

Помимо человеческих жертв, обстрел россиян уничтожил два боевых истребителя ВСУ и повредил взлетную полосу вместе с другой военной техникой и зданиями.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что СБУ в неожиданном месте задержала дочь гауляйтера Чернобаевки.