Идея украсть самолет рф окончилась трагедией. Виноват ли экс-разведчик, заманивавший "вагнеровцев?"

Журналисты подозревают СБУ в открытии политически мотивированного дела против военных

С апреля по июль 2022 года небольшая группа военных украинцев пыталась украсть самолет из рф. Вызывающий план закончился неудачно, поскольку вместо самолета на аэродром под Кропивницким прилетели российские ракеты.

Об этой операции стало известно американским медиа и "УП". Украинское издание пишет, что СБУ открыла дело против военных и автора нашумевшего похищения "вагнеровцев" Червинского, обвиняя следствие в несправедливости. СБУ в свою очередь ответила, что к трагедии привело ненадлежащее планирование, что было несогласованным.

План переманить самолет

С апреля по июль 2022 айтишник и пилот-любитель (его настоящее имя не озвучивается) придумал завербовать российских пилотов и убедить их продать военные самолеты Украине за денежную компенсацию.

В общей сложности он пытался связаться примерно с сотней россиян. Человек сузил их круг до трех, собрал на них досье, и дальше был вынужден обратиться в военные и спецслужбы. В ГУР ему не ответили, затем тот обратился к знакомому сотруднику СБУ.

У пилотов просили дополнительные подтверждения. Они отправляли видео своих самолетов, за каждое видео предатели просили от 5 тыс. дол. С одним из них удалось договориться. Он должен перед российскими диспетчерами имитировать аварию, приземлиться в Украине, ВСУ объявили бы о взятии его в плен, россиянин и его семья получили бы деньги и новые документы.

СБУ не нашла денег, чтобы "вложиться". Оперативник отправился искать их сам. Именно здесь, по утверждению героев истории, в ней появился экс-разведчик Роман Червинский, в свое время спланировавший похищение вагнеровцев. В момент операции Червинский был заместителем командира воинской части в Силах спецопераций (ССО). Он уверяет, что согласовал действия со своим руководством, одобрившим операцию. Деньги нашли "на стороне".

Фотодоказательства от пилотов в ходе операции, фото ХристоГрозева

Также в операции как журналист помогал расследователь Кристо Грозев из Bellingcat. Ориентировочно в мае 2022-го операция начала набирать обороты. По словам участников, которых цитирует "УП", ее санкционировали в Генштабе.

В "финал", как уже было отмечено выше, прошли три российских пилота истребителей серии "Су" и новейшей модификации бомбардировщика Ту-22. Однако чем дальше, тем больше чувствовалась "рука" ФСБ по другую сторону чатов. Победил 35-летний Роман Носенко, женатый и бездетный, пилот Су-24 и Су-34. Да и он вызвал подозрения у авторов операции.

Обстрел аэродрома

23 июля вместо россиянина на аэродром "Канатово" прилетели российские ракеты. Встречать самолет приехали организаторы операции, несколько десятков военных ССО. Кроме того, там несли службу бойцы других воинских частей.

Когда около 4:30 утра начала раздаваться воздушная тревога, большинство военных ушли в укрытие. Между 5:00 и 5:45 слышались взрывы — в тот день враг выпустил по области 13 ракет: "калибров" и "Х-22". 8 крылатых ракет попали в "Канатово".

Погиб один военный. Средние или легкие ранения получили 17 человек, среди которых сотрудники ГСЧС. Были повреждены здания и некая военная техника.

Роспропаганда изобразила это как свою победу и через 5 месяцев объявила Кристо Грозева в розыск.

УП обвиняет СБУ в преследовании Червинского

СБУ сообщила "УП", что ведет следствие по двум статьям: "государственная измена" и "превышение власти". Расследование началось 4 августа, через полторы недели после операции.

По версии следствия, Червинский якобы не согласовал операцию по ГУР, чем превысил полномочия. Он же, по утверждению СБУ, самостоятельно отправил военных на аэродром для встречи самолета. Результаты обстрела правоохранители считают последствиями действий Червинского.

УП цитирует собеседников по разведке, мол, участники выдали врагу точки размещения украинского ПВО, а на аэродроме сгорел состав дронов "Байрактар". Эти факты отрицает Червинский, они не упоминаются в официальной версии следствия.

Червинский считает преследование политически мотивированным и связывает его с делом "вагнеровцев". Он убеждает, что политика снова начала руководить его жизнью сразу после назначения в ССО в апреле 2022 года.

"Если операция действительно не была согласована, как случилось, что один военный смог руководить бойцами из разных подразделений ? И почему за 4 месяца подготовки кучку "энтузиастов" не остановило руководство ни одного ведомства?", — спрашивают журналисты.

Объяснение СБУ

Силовики учли официальное объяснение, где говорят, что обстрел произошел из-за самовольных действий военных. Добавляют, что погиб командир воинской части, 17 защитников получили ранения, были уничтожены 2 истребителя, взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения.

Операция, по утверждению СБУ, "была проведена, несмотря на замечания СБУ и без согласования с государственными органами". Враг якобы получил информацию о размещении личного состава Воздушных сил ВСУ и самолетов.

В ведомстве заявили, что уголовное производство возбуждено по ч. 2 ст. 111 "государственная измена" и ч. 5 ст. 426-1 "превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий" УКУ.

Больше о так называемом "Деле "вагнеровцев" можно прочитать здесь.

Как сообщал "Телеграф", во время обстрела 23 июля максимальный ущерб был нанесен именно аэродрому "Канатово", который стал одним из объектов ракетной атаки вражеской армии.