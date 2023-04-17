Буданов намекнул, что ждет оккупанта, который отрезал голову украинскому пленному
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У разведки уже есть информация о российском убийце
Главное управление разведки Минобороны уже имеет информацию об оккупанте, который на камеру отрезал голову украинскому пленному.
Как рассказал глава ГУР МО Кирилл Буданов в интервью Radio NV, его ведомство уже имеет информацию об этом оккупанте, а также где он находится.
Впрочем, Буданов не стал раскрывать эти данные журналистам, но добавил, что случаи подобных преступлений являются "одиночными".
"Есть несколько другая статистика, что как-то так сложилось, что почти уже все из тех, кто делал подобные вещи, где это было нам четко известно, они больше не существуют", — добавил он.
Глава ГУР отметил, что скорее всего этого оккупанта ждет точно такая же судьба.
"Просто так сложилось", — сказал Буданов отвечая на вопрос о том, приложила ли руку к этому украинская разведка.
Как сообщалось ранее, после того, как видео казни украинского пленного попало в сеть в российских СМИ появилась версия, что к зверствам могут быть причастны наемники ЧВК "Вагнера".
В свою очередь омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что разведка получила информацию о личности оккупанта, но не стал уточнять, связан ли он с "вагнеровцами".