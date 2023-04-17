Буданов намекнул, что ждет оккупанта, который отрезал голову украинскому пленному

У разведки уже есть информация о российском убийце

Главное управление разведки Минобороны уже имеет информацию об оккупанте, который на камеру отрезал голову украинскому пленному.

Как рассказал глава ГУР МО Кирилл Буданов в интервью Radio NV, его ведомство уже имеет информацию об этом оккупанте, а также где он находится.

Впрочем, Буданов не стал раскрывать эти данные журналистам, но добавил, что случаи подобных преступлений являются "одиночными".

"Есть несколько другая статистика, что как-то так сложилось, что почти уже все из тех, кто делал подобные вещи, где это было нам четко известно, они больше не существуют", — добавил он.

Глава ГУР отметил, что скорее всего этого оккупанта ждет точно такая же судьба.

"Просто так сложилось", — сказал Буданов отвечая на вопрос о том, приложила ли руку к этому украинская разведка.

Как сообщалось ранее, после того, как видео казни украинского пленного попало в сеть в российских СМИ появилась версия, что к зверствам могут быть причастны наемники ЧВК "Вагнера".

В свою очередь омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что разведка получила информацию о личности оккупанта, но не стал уточнять, связан ли он с "вагнеровцами".