Буданов натякнув, що чекає на окупанта, який відрізав голову українському полоненому

Розвідка вже має інформацію про російського вбивцю

Головне управління розвідки Міноборони вже має інформацію про окупанта, який на камеру відрізав голову українському полоненому.

Як розповів голова ГУР МО Кирило Буданов в інтерв’ю Radio NV, його відомство вже має інформацію про цього окупанта, а також де він перебуває.

Втім, Буданов не став розкривати цих даних журналістам, але додав, що випадки подібних злочинів є "поодинокими".

"Є дещо інша статистика, що якось так склалося, що майже всі з тих, хто робив подібні речі, де це було нам чітко відомо, вони більше не існують", — додав він.

Глава ГУР зазначив, що швидше за все на цього окупанта чекає така сама доля.

"Просто так склалося", — сказав Буданов, відповідаючи на запитання про те, чи доклала руку до цього українська розвідка.

Як повідомлялося раніше, після того, як відео страти українського полоненого потрапило до мережі в російських ЗМІ з’явилася версія, що до звірств можуть бути причетні найманці ПВК "Вагнера".

Своєю чергою омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що розвідка отримала інформацію про особистість окупанта, але не став уточнювати, чи пов’язаний він із "вагнерівцями".