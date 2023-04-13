Украинская разведка вышла на след россиян, казнивших бойца ВСУ: что уже знают

Были ли это "вагнеровцы" омбудсмен не уточнил

Разведка Украины вычислила исполнителей зверской казни военнопленного ВСУ, видео которой россияне распространили на днях.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, ссылаясь на данные ГУР МОУ.

Он заявил, что наши разведчики уже приблизительно знают, кто это сделал, где происходило убийство, а также кто непосредственно принимал в этом участие.

"У нас вчера (12 апреля — Ред.) было общение с нашими разведывательными органами. И по их предположениям они приблизительно знают, кто это сделал, в какой местности и кто непосредственно в этом принимал участие", — говорит Лубинец.

При этом, были ли это "вагнеровцы", омбудсмен не сказал, поскольку не может сообщать такие детали.

"Это уже детали, которые я не могу публично распространять, но могу сказать, что, на мой взгляд, максимально эффективно наша разведка сработала", — сказал омбудсмен.

Напомним, ранее мы писали о том, что к казни украинского военнопленного, которому отрезали голову, может иметь отношение ЧВК "Вагнера".

Также мы сообщали, что в россии отреагировали на видео с отрезанием головы украинского военного. Кремлевский пресс-секретарь дмитрий песков заявил, что эти кадры оценивает как "ужасные" и добавил, что нужно установить их подлинность.