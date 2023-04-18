Далеко занесло: СБУ в неожиданном месте задержала дочь гауляйтера Чернобаевки

Коллаборантка пряталась под видом переселенки

Служба безопасности Украины задержала дочь Юрия Турулева, который в мае 2022 года был назначен оккупантами "главой военно-гражданской администрации Чернобаевки". Она пошла по стопам отца и заставляла украинцев "русифицироваться", а после освобождения Херсона "залегла на дно", но СБУ нашла её.

Как сообщает пресс-служба СБУ, 30-летнюю злоумышленницу задержали аж на Винничине. Там она пыталась прятаться под видом переселенки.

Что известно о "подвигах" коллаборантки

После оккупации Чернобаевки фигурантка одной из первых поддержала российских захватчиков и добровольно вступила в ряды местной оккупационной администрации. При протекции коллаборанта Турулева его дочь назначили главой "отдела", где она занималась введением образовательных "стандартов" россии на территории захваченной громады. Для этого заставляла местных педагогов приобщаться к процессу русификации поселковых учебных заведений и их переводу на расчеты в российских рублях.

Кроме того, она организовывала и лично участвовала в многочисленных пропагандистских акциях страны-агрессора в оккупированной части Херсонщины. Так, например, СБУ выяснила, что в конце июля прошлого 2022 года коллаборантка была делегатом на прокремлевском форуме под названием "мы вместе с россией". На нем участники одобрили так называемую "декларацию развития региона", которая фактически являлась планом интегрирования юга Украины в экономику рф.

Сообщается, что в настоящее время фигурантке было сообщено о подозрении в пособничестве оккупационной администрации страны-агрессора. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Следствие продолжается, а подозреваемая взята под стражу.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ нашла известного пророссийского блогера, который прятался в храме УПЦ МП.

Также мы сообщали, что СБУ задержала агента ФСБ, который тренировал украинских воинов и искал западное оружие.