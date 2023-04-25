Суд ухвалив рішення щодо Червінського: сам розвідник каже, що справа сфабрикована

Розвідника хотіли взяти на поруки чотири особи

Розвідника Романа Червінського, якого звинувачують у перевищенні службових повноважень під час невдалої операції щодо викрадення російського літака, взяли під варту.

Як повідомляє "Українська правда", Шевченківський суд Києва відправив його під арешт на 2 місяці без права внесення застави.

На цій запобіжній мірі наполягали прокурори, аргументуючи це тим, що існують великі ризики втечі підозрюваного, знищення речових доказів та тиску на свідків.

Підозрюваного також пропонували взяти на поруки нардепи Гео Лерос та Михайло Бондар, а також екснардеп Андрій Тетерук та журналіст Юрій Бутусов. Утім, суд у цьому їм відмовив.

Адвокати мають намір оскаржити рішення суду.

Варто зазначити, що Червінський до засідання суду дав інтерв’ю "Цензор.НЕТ", в якому заявив, що СБУ "вела оперативну гру" з російськими пілотами, а потім звернулася до його команди за допомогою в оцінці інформації.

"Планували зупинитися на тому, що зібрали інформацію про пілотів, які бомбардували Маріуполь, Харківську область, про їхні структури, контррозвідників на військових аеродромах по всій росії. Було зібрано чимало інформації. Вони (росіяни, — ред.) думали, що з нами грають, але ми їх перегравали у цьому плані", — зазначив Червінський.

За його словами, у системі управління спостерігався хаос, а тому операцією займалися "ті люди, які хотіли це робити". При цьому він зазначає, що і сам перебував на аеродромі Канатового під час обстрілу, а з листопада 2022 року почалися "спроби сфальшувати справу про провину".

При цьому Червінський називає справу сфабрикованою, а також звинувачує заступника голови ОПУ Олега Татарова, який нібито тиснув на головного слідчого СБУ Андрія Швеця.

21 квітня СБУ повідомила Червінського про підозру за ч.5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою посадовою владою або службовими повноваженнями). Голова відомства Василь Малюк звинуватив Червінського у тому, що він "ховається від слідства, не приходить на допити і навіть відсутній за місцем проживання".