Зірвана операція з виманювання росіян: СБУ повідомила про підозру екс-розвіднику

У СБУ назвали Червінського негідником і заявили, що той має понести справедливе покарання

СБУ повідомила про підозру військовому, чиї дії призвели до жертв та знищення техніки після обстрілу аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області. Йдеться про екс-розвідника Романа Червінського.

Подробиці справи повідомили у прес-службі СБУ. Колишній розвідник разом із групою військових хотіли "викрасти" російський літак, але операція провалилася.

Відомо, що влітку минулого року український айтішник та пілот-аматор придумав завербувати російських пілотів та переконати їх продати військові літаки Україні за грошову компенсацію. На це погодився один із сотень російських пілотів, але замість винищувача у вказане місце та час прилетіли російські ракети.

Внаслідок обстрілу загинув один військовослужбовець — командир військової частини, а ще 17 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Роману Червінському, який керував спецоперацією, СБУ оголосила про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

У СБУ повідомляють, що спецоперація не була погоджена зі спецслужбами і Червінський разом із військовими самовільно вирішили заволодіти літаком повітряно-космічних сил росії. Коли російський пілот, який погодився продати винищувач, отримав координати аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області, стався обстріл цього місця ракетами.

"СБУ та ГУР МО одразу висловили свої зауваження щодо цього плану, його не погодили інші державні органи. Адже спецоперація таїла у собі багато ризиків. Але окремі люди вирішили діяти на власний розсуд… Хочу наголосити, що ніякі хитрощі не допоможуть уникнути відповідальності. На мою думку, негідник, дії якого призвели до смерті одного українського військового та поранень ще сімнадцяти, має понести заслужене покарання", – наголосив Глава СБУ Василь Малюк.

Крім людських жертв, обстріл росіян знищив два бойові винищувачі ЗСУ, і пошкодив злітну смугу разом з іншою військовою технікою та будівлями.

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