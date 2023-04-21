"Літак рф не викрали, а отримали удар": Малюк розкрив деталі провальної "спецоперації"

СБУ та ГУР разу були проти цієї "спецоперації" у зв’язку з тим, що вона несе надто багато ризиків

Голова СБУ Василь Малюк прокоментував підозру колишньому розвіднику, який разом із групою військових хотіли "викрасти" російський літак, але в результаті Україна отримала удар по своєму летовищу. Також він розповів про юридичні перспективи цієї справи.

Про це він висловився в інтерв’ю "Інтерфакс-Україні".

Нагадаємо, що "Телеграф" детально розповідав про цю історію у своєму матеріалі. Для розуміння ситуації публікуємо загальну витримку з повної статті: відомо, що влітку минулого року український айтішник та пілот-аматор придумав завербувати російських пілотів та переконати їх продати військові літаки Україні за грошову компенсацію. На це погодився один із сотень російських пілотів, але замість винищувача у вказане місце та час прилетіли російські ракети. Внаслідок обстрілу загинув один військовослужбовець — командир військової частини, а ще 17 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Роману Червінському, який керував спецоперацією, 21 квітня СБУ оголосила про підозру за ч.5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою посадовою владою або службовими повноваженнями).

У коментарі журналістам Малюк розповів, що наразі Червінський ховається від слідства, не приходить на допити і навіть відсутній за місцем проживання.

"Більш того – фактично є дезертиром, адже цей "військовий" майже 8 місяців не з’являється на службі. ДБР відкрило за даним фактом кримінальне провадження по 407 статті Кримінального кодексу. Але ніякі хитрощі не допоможуть уникнути відповідальності. На мою думку, негідник, дії якого призвели до смерті одного українського військового і поранення ще сімнадцяти, має понести заслужене покарання", — наголошує Малюк.

Він пояснив, що СБУ та ГУР разу були проти цієї "спецоперації" у зв’язку з тим, що вона несе надто багато ризиків, але окремі особи вирішили діяти на власний розсуд, що й призвело до трагічних наслідків.

"СБУ і ГУР МО відразу висловили свої зауваження до такого плану, його не погодили інші державні органи. Адже спецоперація приховувала в собі багато ризиків. Але окремі люди вирішили діяти на власний розсуд.

Як наслідок – ворожий борт не вполювали, зате ворог дізнався, де розміщувались українські літаки та особовий склад. І завдав ракетний удар. Загинув командир військової частини, а 17 захисників отримали поранення. Не говорячи вже про повністю розбиті 2 бойові винищувачі, зруйновані злітну смугу, іншу техніку та будівлі", — каже голова СБУ.

Він також пояснив, що його відомство не займається політикою чи переслідуваннями, а діє виключно у межах свого функціоналу

"Очевидно, що дії Червінського, які призвели до таких наслідків, потребують правової оцінки. СБУ відкрила кримінальне провадження. Тому все логічно і за законом", — додав він.

Нагадаємо, що "у відповідь" удар Росії стався 23 липня 2022 року. Окупанти тоді випустили 13 ракет по Кіровоградщині.