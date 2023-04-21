"Самолет рф не угнали, а получили удар": Малюк раскрыли детали провальной "спецоперации"

СБУ и ГУР разу были против этой "спецоперации" в связи с тем, что она несет слишком много рисков

Глава СБУ Василий Малюк прокомментировал подозрение бывшему разведчику, который вместе с группой военных хотели "угнать" российский самолет, но в итоге Украина получила удар по своему аэродрому. Также он рассказал о юридических перспективах этого дела.

Об этом он высказался в интервью "Интерфакс-Украина".

Напомним, что "Телеграф" рассказывал подробно об этой истории в своем материале. Для понимания ситуации, публикуем общую выдержку из полной статьи: известно, что летом прошлого года украинский айтишник и пилот-любитель придумал завербовать российских пилотов и убедить их продать военные самолеты Украине за денежную компенсацию. На это согласился один из сотен российских пилотов, но вместо истребителя в указанное место и время прилетели российские ракеты. В результате обстрела погиб один военнослужащий — командир воинской части, а еще 17 получили ранения разной степени тяжести.

Роману Червинскому, который руководил спецоперацией, 21 апреля СБУ объявила о подозрении по ч.5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

В комментарии журналистам Малюк рассказал, что сейчас Червинский скрывается от следствия, не приходит на допросы и даже отсутствует по месту жительства.

"Более того – фактически дезертир, ведь этот "военный" почти 8 месяцев не появляется на службе. ГБР открыло по данному факту уголовное производство по статье 407 Уголовного кодекса. Но никакие уловки не помогут избежать ответственности. На мой взгляд, подлец, действия которого привели к смерти одного украинского военного и ранения еще семнадцати, должен понести заслуженное наказание", — подчеркивает Малюк.

Он объяснил, что СБУ и ГУР разу были против этой "спецоперации" в связи с тем, что она несет слишком много рисков, но отдельные личности решили действовать на своё усмотрение, что и привело к трагическим последствиям.

"СБУ и ГУР МО сразу высказали свои замечания по этому плану, его не согласовали другие государственные органы. Ведь спецоперация таила в себе много рисков. Но отдельные люди решили действовать по своему усмотрению.

Как следствие – вражеский борт не забрали, зато враг узнал, где размещались украинские самолеты и личный состав. И нанес ракетный удар. Погиб командир воинской части, а 17 защитников получили ранения. Не говоря уже о полностью разбитых 2 боевых истребителях, разрушенных взлетной полосе, другой технике и здании", — говорит глава СБУ.

Он также пояснил, что его ведомство не занимается политикой или преследованиями, а действует исключительно в пределах своего функционала

"Очевидно, что действия Червинского, которые привели к таким последствиям, нуждаются в правовой оценке. СБУ открыла уголовное производство. Потому все логично и по закону", — добавил он.

Напомним, что "ответный" удар рф произошел 23 июля 2022 года. Оккупанты тогда выпустили 13 ракет по Кировоградщине.