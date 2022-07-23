Росіяни випустили 13 ракет по Кіровоградщині: постраждав аеродром, є жертви (фото)

Дісталося не лише обласному центру

Ранок суботи, 23 липня, став для багатьох українців дуже гучним через сигнали тривог і прильотів ворожих ракет. Однією з цілей ворога стала Кіровоградська область та сам Кропивницький у тому числі. Офіційні джерела повідомляють про атаку 13 крилатих ракет, вісім з яких було випущено з моря.

Інформація була оприлюднена керівником Кіровоградської ОВА Андрієм Райковичем. В особистому Telegram-каналі чиновник розповів, що саме постраждало після масованої ракетної атаки супротивника.

Насамперед варто зазначити, що під обстріл потрапив не лише Кропивницький, хоч над містом і піднімалися клуби чорного диму. Деякі об’єкти інфраструктури — військовий аеродром "Канатове", а також об’єкт "Укрзалізниці" — були пошкоджені за межами обласного центру.

Таким світанком зустріли жителі Кропивницького

На місці "прильотів" працюють піротехніки, рятувальники та медики. Відомо, що в результаті ракетного удару в області є загиблі і поранені. Точна кількість жертв поки не повідомляється.

Дим від одного з прильотів

Варто також зазначити, що через атаку росіян один із мікрорайонів Кропивницького частково залишився без електропостачання. Фахівці працюють над поновленням комунікацій.

Райкович підкреслив необхідність дотримуватися правил поведінки під час повітряних тривог і не ігнорувати сигнали, які подаються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як зараз ситуація на різних напрямках фронту. Для кращого аналізу ми використали свіжі карти боїв в Україні, складені фахівцями американського Інституту вивчення війни.