Звільнений Зеленським скандальний топ-чиновник продовжує працювати? Гучна заява розвідника

Стверджується, що чиновник має доступ до всієї інформації про українську агентуру

Руслан Демченко, якого у липні минулого року звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО, нібито працює у Службі зовнішньої розвідки (СЗР).

Про це розповів в інтерв’ю "Цензор.НЕТ" військовий розвідник Роман Червінський, якого звинувачують у перевищенні службових повноважень під час невдалої операції щодо викрадення російського літака.

За його словами, у вересні 2021 року було розформовано департамент зовнішньої розвідки, який відповідав за росію. Розвідник стверджує, що це було зроблено за вказівкою Демченка.

"Я відкрию вам маленьку таємницю, що його не звільнено. Він працює в Службі зовнішньої розвідки. Він нібито там радник, але насправді він керує Службою зовнішньої розвідки", — стверджує Червінський.

При цьому він також каже, що Демченко нібито має повне бачення картини того, що відбувається на фронті, а також знає всю українську агентуру, яка працює на російському напрямку.

Розвідник заявив, що чиновника звільнили за станом здоров’я і, ймовірно, він більше не здатний виконувати той обсяг роботи, який він робив раніше, а тому його призначили радником.

"Але він радить там дуже сильно, наскільки я розумію. Мабуть, впливає на стратегію роботи Служби зовнішньої розвідки", — каже Червінський.

Як повідомлялося раніше, Червінський був причетний до планування таємної операції з викрадення російського бойового літака. Один із російських пілотів мав перегнати літак на аеродром під Кропивницьким, проте натомість окупанти завдали по ньому ракетного удару.

Внаслідок обстрілу загинув командир військової частини, а ще 17 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Крім того, було знищено два українські літаки. Голова СБУ Василь Малюк після цього розповів, що його відомство та ГУР виступили проти цього, оскільки було дуже багато ризиків.