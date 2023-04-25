Уволенный Зеленским скандальный топ-чиновник продолжает работать? Громкое заявление разведчика

Утверждается, что чиновник имеет доступ ко всей информации об украинской агентуре

Руслан Демченко, которого в июле прошлого года уволили с должности первого заместителя секретаря СНБО, якобы работает в Службе внешней разведки (СВР).

Об этом рассказал в интервью "Цензор.НЕТ" военный разведчик Роман Червинский, которого обвиняют в превышении служебных полномочий во время неудачной операции по угону российского самолета.

По его словам, в сентябре 2021 года был расформирован департамент внешней разведки, который отвечал за россию. Разведчик утверждает, что это было сделано по указанию Демченко.

"Я открою вам маленькую тайну, что он не уволен. Он работает в Службе внешней разведки. Он якобы там советник, но на самом деле он руководит Службой внешней разведки", — утверждает Червинский.

При этом он также говорит, что Демченко якобы обладает полным видением картины происходящего на фронте, а также знает всю украинскую агентуру, которая работает на российском направлении.

Разведчик заявил, что чиновника уволили по состоянию здоровья и, вероятно, он более не способен выполнять тот объем работы, который он делал раньше, а потому его назначили в качестве советника.

"Но он советует там очень сильно, на сколько я понимаю. По-видимому, влияет на стратегию работы Службы внешней разведки", — говорит Червинский.

Как сообщалось ранее, Червинский был причастен к планированию тайной операции по угону российского боевого самолета. Один из российских пилотов должен был перегнать самолет на аэродром под Кропивницким, однако вместо этого оккупанты нанесли по нему ракетный удар.

В результате обстрела погиб командир воинской части, а еще 17 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести. Кроме того были уничтожены два украинских самолета. Глава СБУ Василий Малюк после этого рассказал, что его ведомство и ГУР выступили против этого, так как было очень много рисков.