"Я не военный": россиянин, хваставшийся расстрелом украинцев под Изюмом, дал заднюю (фото)

Кажется, расплата за совершенные военные преступления начала пугать отдельных российских граждан.

Российский военнослужащий Клим Кержаев, причастность которого к расстрелу гражданского авто под Изюмом доказана прокуратурой, решил отрицать свою военную карьеру. Интересно, что вместе с этим его супруга Анастасия решила откреститься от брака. При этом хорошо известно, что у пары есть даже маленький сын.

Подробнее о семье захватчика и его нынешнем поведении рассказывает российское издание "Медиазона". Местные журналисты провели собственное расследование, которое, наконец, закончилось тотальным возражением со стороны Кержаевых.

Россиянин стал фигурантом уголовного дела в Украине, касающегося расстрела гражданского автомобиля с супругами под Изюмом. Как известно, пара просто чудом выжила, а женщину и вовсе спасли очень интересным способом — с помощью дрона.

Та самая спасательная записка для украинки

Клим Кержаев, будучи командиром роты, очутился на войне в Украине. Вместо сдачи в плен или дезертирства он решил действовать по приказу и убивать украинских граждан. Именно он выстрелил из танка в машину, которая двигалась под Изюмом. Впоследствии он рассказал об этом своей жене Анастасии, с которой он имеет маленького ребенка (сын родился осенью 2021 года).

Теперь же оба россиянина отрицают, что вообще имеют какое-то отношение к путинской "спецоперации" в Украине. Во время разговора с журналистом сам Клим утверждает, что не военный. В ответ на вопрос, почему его номер телефона записан на военного, говорит, что "ничего не знает".

— Вы знаете, что ваши переговоры с супругой попали на прослушку украинских спецслужб? — Я не военный. — Этот номер зарегистрирован на военного. — Я не военнослужащий, я не знаю, че там кому попало. — Кержаев ваша фамилия? — Да. — Как тогда получилось, что вы фигурируете в украинском расследовании? — Я не знаю, как там че получилось. Я говорю, я не военнослужащий.

Также он отрицал, что у него есть жена по имени Анастасия. Самое интересное, что у девушки были открыты профили во "Вконтакте" и Instagram, где она гордо именовала себя "женой офицера" и публиковала фото с сыном.

Клим и Анастасия Кержаевы. Фото из соцсетей

Ответив на звонок "Медиазоны", девушка опровергла какую-либо связь с Климом Кержаевым и заявила, что не замужем.

— Вы знаете, что переговоры ваши были перехвачены и опубликованы? — Какие переговоры? — Когда ваш супруг Клим звонил вам и рассказывал про автомобиль, по которому он выстрелил? И вы еще спросили: хохла убил? — Я не замужем. — Но вы Анастасия Кержаева? — Нет, неверно. Какая тебе разница, какая?

Интересно, что в какой-то момент она предложила журналисту "приехать в Россию", а не звонить по телефону из "Хохляндии". После этого медийщики решили связаться с ней через WhatsApp, где она буквально имела общую аватарку с Климом. Несмотря на это, Анастасия заявила, что сфотографировалась с младшим братом Максимом и предложила не морочить ей голову.

— У вас с этим же человеком в инстаграме свадебные фотографии, с тем же, что у вас на аватаре. — Вы что-то путаете. — Он открыт у меня сейчас, могу прислать скриншоты. — Вы реально думаете, что я не знаю, как выглядит мой инстаграм? Если честно, вот пустой разговор, у меня на него времени нет. Вот че-то по-другому, информативное напишите лучше, ладно? Я таких не знаю, еще раз объясняю! Всего доброго, до свидания!

Как утверждает российское издание, сразу после разговора девушка начала "рубить концы" — закрыла свою страницу в Instagram, сменила везде фоторафии профиля на одиночные селфи. Однако сейчас при проверке имен ни одна из соцсетей не выдает настоящую страницу Анастасии Кержаевой. Судя по всему, пара решила максимально изолироваться от интернета, чтобы снизить возможность преследований со стороны украинцев.

Пара удалила предыдущие страницы в "ВК"

Профиль в инстаграмме у Анастасии тоже удален

Однако кэш интернета хранит многое – в том числе и отдельные фото Анастасии, а также ее сына с Климом.

Напомним, что это не единственный расстрел гражданских во время полномасштабного вторжения России, расследование которого ведется. В марте 2022 года стало известно о гибели молодой семьи на Сумщине, в чей автомобиль прицельно выстрелили из танка.