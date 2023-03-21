Дрон с запиской "ИДИ ЗА МНОЙ" спас семью на Харьковщине: стало известно имя оккупанта, причастного к расстрелу авто (фото, видео)

Следователи установили личность российского солдата и готовятся объявить его в розыск

Харьковские правоохранители установили личность российского военного, который расстрелял автомобиль с гражданскими под Изюмом. Девушку удалось вывести из опасной зоны при помощи дрона ВСУ и листка с надписью "ИДИ ЗА МНОЙ".

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, проведя более 15 экспертных исследований удалось установить оружие, из которого расстреляли автомобиль. Позже эксперты вышли и на самого российского солдата.

Инцидент произошел 23 июня 2022 года неподалеку от села Большая Камышеваха Изюмского района Харьковской области. Супружеская пара из Донбасса ехала на совей Mazda в Бахмут, чтобы эвакуировать пожилых больных родителей. Но российские солдаты под Харьковом открыли огонь по машине, сильно ранив 35-летнего мужчину.

В этот момент украинские воины проводили аэроразведку и зафиксировали обстрел гражданского автомобиля. Девушка пыталась спасти своего супруга, который истекал кровью. Чтобы помочь семье, солдаты ВСУ отправили дрон с запиской "ИДИ ЗА МНОЙ" и вывели пострадавшую в безопасное место, которое находилось в 500 метрах от места происшествия.

Когда девушка начала идти за дроном, к автомобилю вышла группа российских оккупантов и стали звать пострадавшую назад, но та их не слышала. Они подумали, что мужчина мертв и сбросили его в канаву у дороги. Пострадавший провел без сознания больше 30 часов и потерял много крови, а затем самостоятельно сумел выйти к позициям ВСУ, где ему оказали помощь.

"В ходе досудебного расследования проведено более 15 экспертных исследований, которыми установлена степень телесных повреждений, нанесенных потерпевшему, вид вооружения, которое было применено при обстреле автомобиля", — сообщили в прокуратуре.

Следователи установили личность жителя Москвы, командира мотострелкового подразделения ВС россии, который, управляя БМП, применив крупнокалиберный пулемет, расстрелял автомобиль с супругами. Им оказался Кержаев Клим Дмитриевич, сообщили в полиции Харьковской области. Во время телефонного разговора с женой он со смехом заявил: "Я сегодня человека убил", свидетельствуют данные аудиоперехвата. Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск. Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУНП в Харьковской области.

"Я сегодня человека убил, не знаю какого. Машина ехала, а я тридцаткой пи**анул с БПМ. Женщины выжилала, мужик — нет. Она ушла куда-то", — рассказал оккупант супруге.

Кержаев Клим Дмитриевич с супругой

Кержаев Кдим Дмитриевич на красной площади в москве

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии мужчина из обреза расстрелял ОМОНовца. Пожилого злоумышленника опертивно задержали.