Дрон із запискою "ЙДИ ЗА МНОЮ" врятував родину на Харківщині: стало відомо ім’я окупанта, причетного до розстрілу авто (фото, відео)

Слідчі встановили особу російського солдата і готуються оголосити його в розшук

Харківські правоохоронці встановили особу російського військового, який розстріляв автомобіль із цивільними під Ізюмом. Дівчину вдалося вивести з небезпечної зони за допомогою дрона ЗСУ та листка з написом "ЙДИ ЗА МНОЮ".

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, провівши понад 15 експертних досліджень, вдалося встановити зброю, з якої розстріляли автомобіль. Пізніше експерти вийшли і на російського солдата.

Інцидент стався 23 червня 2022 року неподалік села Велика Камишеваха Ізюмського району Харківської області. Подружня пара з Донбасу їхала на своїй Mazda в Бахмут, щоб евакуювати літніх хворих батьків. Але російські солдати під Харковом відкрили вогонь по машині, сильно поранивши 35-річного чоловіка.

У цей момент українські воїни проводили аеророзвідку та зафіксували обстріл цивільного автомобіля. Дівчина намагалася врятувати свого чоловіка, який стікав кров’ю. Щоб допомогти сім’ї, солдати ЗСУ відправили дрон із запискою "ЙДИ ЗА МНОЮ" і вивели постраждалу в безпечне місце, яке знаходилося за 500 метрів від місця події.

Коли дівчина почала йти за дроном, до автомобіля вийшла група російських окупантів і стала кликати постраждалу назад, але та їх не чула. Вони подумали, що чоловік мертвий і скинули його в канаву біля дороги. Потерпілий провів непритомним більше 30 годин і втратив багато крові, а потім самостійно зумів вийти до позицій ЗСУ, де йому надали допомогу.

"Під час досудового розслідування проведено понад 15 експертних досліджень, якими встановлено ступінь тілесних ушкоджень, завданих потерпілому, вид озброєння, яке було застосовано під час обстрілу автомобіля", — повідомили у прокуратурі.

Слідчі встановили особу жителя Москви, командира мотострілецького підрозділу ВС рф, який, керуючи БМП, застосувавши великокаліберний кулемет, розстріляв автомобіль із подружжям. Ним виявився Кержаєв Клим Дмитрович, повідомили у поліції Харківської області. Під час телефонної розмови з дружиною він зі сміхом заявив: "Я сьогодні людину вбив", свідчать дані аудіоперехоплення. Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук. Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП у Харківській області.

"Я сьогодні людину вбив, не знаю яку. Машина їхала, а я тридцяткою пі**нув з БПМ. Жінка вижила, мужик — ні. Вона пішла кудись", — розповів окупант дружині.

Кержаєв Клим Дмитрович з дружиною

Кержаєв Кдим Дмитрович на червоній площі в Москві

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в росії чоловік із обрізу розстріляв ОМОНівця. Літнього зловмисника оперативно затримали.