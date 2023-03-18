Город разрушен, но жизнь продолжается: как выглядит Изюм спустя полгода после деоккупации (фоторепортаж)

Город к нормальной жизни вернется еще нескоро

В сентябре прошлого года российские оккупанты сбежали из Изюма (Харьковская область), и хоть город постепенно возвращается к мирной жизни, но даже спустя полгода там все еще можно найти много напоминаний о пережитых событиях.

В Изюме побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который показал, как выглядит разрушенный авиационной бомбой дом на Первомайской улице, 2. В мае 2022 года из-под его завалов достали тела 44 погибших

Как видно на снимках, несмотря на то, что завалы были разобраны, однако уцелевшие части дома продолжают стоять, как и многие месяцы до этого. Во многих квартирах осталась мебель и другие вещи, которые напоминают, что в этом здании когда-то жили мирные жители.

Разрушения можно видеть и в других местах города.

Однако несмотря на все, в городе продолжает теплиться жизнь, а на улицах можно даже встретить детей, которые играют в футбол.

С началом полномасштабного вторжения россияне постоянно бомбили Изюм, превратив населенный пункт в сплошные развалины. В городе разрушены или существенно повреждены 80% инфраструктуры, а погибли около тысячи человек. Почти полгода люди жили без света, воды и газа.

Если раньше населения изюма составляло порядка 50 тысяч человек, то сейчас там едва ли наберется 10 тысяч.