Місто зруйноване, але життя триває: як виглядає Ізюм через пів року після деокупації (фоторепортаж)

Місто до нормального життя повернеться ще нескоро

У вересні минулого року російські окупанти втекли з Ізюма (Харківська область), і хоч місто поступово повертається до мирного життя, але навіть через пів року там все ще можна знайти багато нагадувань про пережиті події.

В Ізюмі побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який показав, як виглядає зруйнований авіаційною бомбою будинок на Першотравневій вулиці, 2. У травні 2022 року з-під його завалів дістали тіла 44 загиблих.

Як видно на знімках, попри те, що завали були розібрані, проте частини будинку, що вціліли, продовжують стояти, як і багато місяців до цього. У багатьох квартирах залишилися меблі та інші речі, які нагадують, що в цій будівлі колись мешкали мирні жителі.

Руйнування можна бачити і в інших місцях міста.

Однак, попри все, в місті продовжує жевріти життя, а на вулицях можна навіть зустріти дітей, які грають у футбол.

З початком повномасштабного вторгнення росіяни постійно бомбили Ізюм, перетворивши населений пункт на суцільні руїни. У місті зруйновано або суттєво пошкоджено 80% інфраструктури, а загинуло близько тисячі людей. Майже пів року люди жили без світла, води та газу.

Якщо раніше населення родзинок становило близько 50 тисяч осіб, то зараз там навряд чи набереться 10 тисяч.