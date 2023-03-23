"Я не військовий": росіянин, який вихвалявся розстрілом українців під Ізюмом, дав задню (фото)

Здається, розплата за скоєні воєнні злочини почала лякати окремих російських громадян

Російський військовослужбовець Клим Кержаєв, причетність якого до розстрілу цивільного авто під Ізюмом доведена прокуратурою, вирішив заперечувати свою військову кар'єру. Цікаво, що разом із цим його дружина Анастасія вирішила відхреститися від їхнього шлюбу. При цьому добре відомо, що у пари є навіть маленький син.

Детальніше про родину загарбника і його нинішню поведінку розповідає російське видання "Медіазона". Місцеві журналісти провели власне розслідування, яке, зрештою, закінчилося тотальним запереченням зі сторони Кержаєвих.

Росіянин став фігурантом кримінальної справи в Україні, котра стосується розстрілу цивільної автівки із подружжям під Ізюмом. Як відомо, пара просто дивом вижила, а жінку й зовсім порятували вельми цікавим способом — за допомогою дрону.

Та сама рятувальна записка для українки

Клим Кержаєв, бувши командиром роти, опинився на війні в Україні. Замість здачі в полон чи дезертирства, він вирішив діяти за наказом і вбивати українських громадян. Саме він вистрілив із танку у автівку, котра рухалася під Ізюмом. Згодом він розповів про це своїй дружині Анастасії, із якою має маленьку дитину (син народився восени 2021 року).

Тепер же обоє росіян заперечують, що взагалі мають якесь відношення до путінської "спєцоперації" в Україні. Під час розмови із журналістом сам Клим стверджує, що не є військовим. У відповідь на питання, чому його номер телефону записаний на військового, говорить, що "нічого не знає".

— Ви знаєте, що ваші переговори із дружиною потрапили на прослуховування українських спецслужб? — Я не військовий. — Цей номер зареєстрований на військового. — Я не військовослужбовець, я не знаю, що там куди потрапило. — Кержаєв ваше прізвище? — Так. — Як тоді вийшло, що ви фігуруєте в українському розслідуванні? — Я не знаю, як там вийшло. Я говорю, я не військовослужбовець.

Також він заперечував, що має дружину на ім'я Анастасія. Найцікавіше, що у дівчини до розслідування були відкриті профілі у "Вконтакте" та Instagram, де вона гордо іменувала себе "дружиною офіцера" та публікувала фото із сином.

Клим та Анастасія Кержаєви. Фото із соцмереж

Відповівши на дзвінок "Медіазони", дівчина заперечила будь-який зв'язок із Климом Кержаєвим і заявила, що не одружена.

— Ви знаєте, що ваші переговори були перехоплені й опубліковані? — Які переговори? — Коли ваш чоловік Клим дзвонив вам і розповідав про автомобіль, яким він вистрілив? І ви ще спитали: хохла вбив? — Я незаміжня. — Але ж ви Анастасія Кержаєва? — Ні, невірно. Яка тобі різниця?

Цікаво, що в якийсь момент вона запропонувала журналісту "приїхати в росію", а не телефонувати із "Хохляндії". Після цього медійники вирішили зв'язатися із нею через WhatsApp, де вона буквально мала спільну аватарку із Климом. Попри це Анастасія заявила, що сфотографувалася із молодшим братом Максимом і запропонувала не морочити їй голову.

— У вас із цією ж людиною в інстаграмі весільні фотографії, з тим самим, що у вас на аватарі. — Ви щось плутаєте. — Він відкритий у мене зараз, можу надіслати скріншоти. — Ви реально вважаєте, що я не знаю, як виглядає мій інстаграм? Якщо чесно, це пуста розмова, у мене на неї часу немає. Ось щось по-іншому, інформативне напишіть краще, гаразд? Я таких не знаю, ще раз пояснюю! На все добре, до побачення!

Як стверджує російське видання, одразу після розмови дівчина почала "рубати кінці" — закрила свою сторінку в Instagram, змінила скрізь фоторафії профіля на одиночні селфі. Однак зараз при перевірці імен жодна із соцмереж не видає дійсну сторінку Анастасії Кержаєвої. Судячи з усього, пара вирішила максимально ізолюватися від інтернету, аби зменшити можливість переслідувань зі сторони українців.

Пара видалила попередні сторінки у "ВК"

Профіль в інстаграмі у Анастасії теж видалений

Однак кеш інтернету зберігає багато чого — в тому числі і окремі фото Анастасії, а також її сина із Климом.

Нагадаємо, що це не єдиний розстріл цивільних під час повномасштабного вторгнення рф, розслідування якого ведеться. В березні 2022 року стало відомо про загибель молодої родини на Сумщині, у чию автівку прицільно вистрілили з танку.