Екстрадиція Фірташа: суд ухвалив нове рішення щодо олігарха, воно не на користь США

Австрійський суд повернув справу про його екстрадицію бізнесмена на свої кола

Австрійський суд відновив слухання щодо екстрадиції до США українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Це питання порушується ще з минулого десятиліття, а завдяки новому рішенню суддів Америка може не побачити підозрюваного на своїй землі ще довго.

Про це повідомляє The Washington Post.

Так, сьогодні, 16 червня, австрійський суд заявив, що виніс нове рішення у справі Димитра Фірташа, відновивши справу про його екстрадицію. Видання робить висновок, що таким чином суд прийняв рішення на користь Фірташа.

Справа в тому, що тепер суддям у Відні доведеться знову розглядати питання про те, чи можна відправити Фірташа до США. А це означає, що до закінчення нового судового процесу він залишиться в Австрії.

Нагадаємо, що Фірташ був заарештований в Австрії 12 березня 2014 року на запит влади США. Українського бізнесмена звинуватили в тому, що він нібито за допомогою хабарів на загальну суму $18,5 млн хотів отримати дозволи на видобуток титанової сировини в Індії — для подальшого продажу готової продукції в США.

Сам Фірташ звинувачень не визнає і вважає їх сфальшованими з політичних причин. При цьому в лютому 2017 року суд відхилив цей аргумент як "недостатньо обґрунтований" і ухвалив, що Фірташ може бути екстрадований. Верховний суд Австрії залишив чинним це рішення у 2019 році.

На той час міністр юстиції Австрії схвалив екстрадицію, проте Фірташ це рішення оскаржив, домагаючись поновлення слухання справи про екстрадицію до США. І тепер це клопотання задоволене.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські силовики у 2023 році також взялися за Фірташа і вже висунули йому підозри. Слідство встановило, що протягом 2016-2022 років схеми бізнесмена завдали збитків бюджету України на 18 мільярдів гривень.