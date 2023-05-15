"Начебто Беню і мене хочуть чікнути": справа Фірташа, СБУ виклала аудіо та подробиці

СБУ розкрила подробиці ходу розслідування щодо Фірташа

Інформацію джерел "Телеграфа" про те, що олігарху Дмитру Фірташу повідомили про підозру у справі про газові схеми, підтвердили у Службі безпеки України.

За даними прес-служби СБУ, силовики викрили масштабну схему розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України.

Слідство встановило, що протягом 2016-2022 років ця схема завдала збитків бюджету України на 18 мільярдів гривень.

"Облгази, підконтрольні Фірташу, купували паливо у підконтрольної йому компанії. Але насправді отримували менше 30% від проплаченого розміру газу… При цьому державі за це майже не платили, посилаючись на відсутність коштів. За наявними даними, облгази Фірташа сплатили державному оператору української ГТС у середньому 30% від загальної вартості відібраного газу", — повідомили у СБУ.

До злочинної схеми має відношення не тільки Фірташ, а й топ-менеджмент підконтрольних йому компаній. Зокрема, під слідством опинилися керівники "Регіональної Газової Компанії" (РГК), який за фактом керують десятками міськ- та облгазів, що становить 70% усіх газорозподільних мереж України.

В опублікованих СБУ записах розмов Фірташа з головою "РГК" Олексієм Тютюнником олігарх просив його якнайшвидше вивести з рахунків своєї компанії 120 мільйонів гривні, щоб їх не націоналізували. Також він згадав і про іншого одіозного олігарха — Ігоря Коломойського.

"Дивися, у тебе є максимум година. За годину вже нїх*я не буде… І тоді ще матимете купу кримінальних справ. Кажуть, що начебто Беню (Коломойський — Ред.) і мене хочуть чікнути. Розумієш?" — сказав Фірташ.

Запис розмов Фірташа з головою "РГК" Олексієм Тютюнником

В рамках кримінального провадження силовики прийшли з обшуками до офісів та місць проживання організаторів злочинної схеми.

Двом керівникам ТОВ "РГК", керівнику ТОВ "Йє Енергія" та п’яти керівникам облгазів повідомлено про підозру за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 та ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

При цьому п’ятьом фігурантам гучної справи про підозру повідомили заочно, оскільки вони втекли з України за кордон. Найближчим часом їх можуть оголосити у міжнародний розшук.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Фірташ перебуває під санкціями РНБО з 2021 року.